¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤Þ¤Àµö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¹ÓÅâÌµ·Î¡×¤ÎÈ¯¸À¡Öº£¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¾®¤µ¤Êà¥È¥²á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¤¥ó¥É·Ï¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¡¼¥À¡×¤¬½µ´Ö¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¼çË¤¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡Ê£³£³¡Ë¤¬µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö°û¤ß¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤À¡£
¡¡È¯Ã¼¤ÏºòÇ¯£±£°·î¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÇÔÂà¸å¤ÎÁí³ç¤Ç¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥É¥ó¥Ö¥í¥¦¥¹¥¡¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬¡Ö¡Ê¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡Ë°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ê¡¼¥È¤Ê¤Î¤«¡×¤È¸ø¤Î¾ì¤Çµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÊü½ÐÀâ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿·ï¡£¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¼«¿È¡¢ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£±ÎÒ¡¢£²£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£·£µÂÇÅÀ¡¢£Ï£Ð£Ó¡¥£¸£´£´¤Ç¡¢±¦¼ê¼ó¤Î±ê¾É¤Ë¤è¤êÌó£±¤«·îÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡ÖË¾¤ó¤ÀÇ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÌäÂê¤ÏÀ®ÀÓ¤è¤ê¤âà¼êÂ³¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º°ÜÀÒÅö½é¤Î£²£°£±£¹Ç¯¤ËµåÃÄÂ¦¤«¤é¡Ö²æ¡¹¤Ï¾ï¤ËÆâÉô¤ÇÌäÂê¤ò½èÍý¤¹¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÁ°Äó¤¬¼é¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Î¶»¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÅÀ¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¹ÓÅâÌµ·Î¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö³Î¤«¤Ë¡ÊºòÇ¯¤Ï¡ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ô»ú¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¥Ç¡¼¥Ö¡Ê¡¦¥É¥ó¥Ö¥í¥¦¥¹¥¡¼¡Ë¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ó¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤âÂ³¤±¡¢¸ÀÍÕ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óµåÃÄÂ¦¤Ï²Ð¾Ã¤·¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ó¥Ö¥í¥¦¥¹¥¡¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ç¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÏÃ¤Ï»ö¼Â¤È°ã¤¦¡£Èà¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤ï¤µ¤òÈÝÄê¤·¡¢¸í²ò¤Î³È»¶¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤À¤¬à¾ø¤·ÊÖ¤·á¤¬µ¯¤¤ë¤¿¤Ó¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼Â¦¤Î¥¦¥ä¥à¥ä´¶¤â°ì½ï¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡££²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¿®Íê¤Î¤Û¤³¤í¤Ó¤¬´°Á´¤Ë¤ÏË¥¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¼þÊÕ¤Îà¶õµ¤á¤ò¤è¤É¤Þ¤»¤ëÏÃÂê¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¡£¸µ¼çÎÏ¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤À¡£ºòµ¨£¶·î¤Ë¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤äÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Èà¾×ÆÍá¤¹¤ë¤Ê¤É´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¡¢º£¥ª¥Õ¤ËµåÃÄ¤«¤éÊü½Ð¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï£µÇ¯·ÀÌó¤Î»Ä¤ê£±Ç¯£²£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£°²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ·èÊÌ¤·¡¢°ìÊý¤Î¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤Ï¡Ö´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¡£¼¡¤Ï¤¿¤á¹þ¤Þ¤ºÁá¤á¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡×¤È¸å²ù¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤ÐàÂ¤È¿¤ÎÀ¼á¤ò¾å¤²¤¿»þÅÀ¤ÇÎ¾¼Ô¤Î´Ø·¸½¤Éü¤¬Æñ¤·¤¤¤Û¤É¡¢¶õµ¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ÈµåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤Î³Î¼¹¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤ÎÊü½Ð¤â·ë¶É¤Ï¸ß¤¤¤Î¡Ö°Õ»×ÁÂÄÌ¡×¤¬½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÏÊä¶¯¤äÀï½Ñ°ÊÁ°¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¯Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£