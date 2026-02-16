

「BEAT AX VOL.9」Day1（C）BEAT AX 製作委員会

国や地域、ジャンルをも超えたグローバルアーティストたちによる音楽の祭典『BEAT AX VOL.9』が、2月14日、15日の2日間にわたって、東京・有明アリーナで開催。9回目の開催となる今回は、ハイクオリティーなパフォーマンスで話題を集める6人組ボーイグループBOYNEXTDOORが両日のヘッドライナーを務めたほか、STARGLOW、Novelbright などの人気アーティストが参戦。オンライン動画配信サービスHuluでは、『BEAT AX VOL.9』の模様を3月21日、22日に独占疑似ライブ配信することが決定した。

今回で9回目を迎える『BEAT AX』には、二日間で計６組のアーティストが集結！DAY１には両日ヘッドライナーという大役を担う実力派ボーイグループ・BOYNEXTDOOR のほか、同イベント初参戦を果たすSTARGLOW、大阪発の5人組ロックバンド・Novelbright、Huluで「バリバリ！バンドやろうぜ！！」が配信中のBALLISTIK BOYZが名を連ねた。

そして DAY２には、SNSで“魔法の絨毯”が大バズりした川崎鷹也、二日連続の出演となるSTARGLOW、Huluオリジナルコンテンツを経て7人組での活動をスタートさせたばかりのTAGRIGHTなど、次世代を担うアーティストたちが参戦。

なお、Huluでは、同イベントを盛り上げたアーティストの出演作品を配信中。TAGRIGHTはHuluオリジナルコンテンツ「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」を経て5人の新メンバーを迎えたほか、BALLISTIK BOYZが出演する「BALLI BALLI！ BALLISTIK BOYZ」が配信中。

また、BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ番組「BOYNEXTDOOR トモダチベース」が4月11日午後2時30分から日本テレビで放送開始、Huluでは地上波未公開シーン満載の【Hulu特別版】が放送後から独占配信することが決定している。

配信概要

■タイトルBEAT AX VOL.9■疑似ライブ配信日時＜DAY１＞： 3月21日(土) 午後7時00分〜＜DAY２＞： 3月22日(日) 午後7時00分〜■出演者DAY１: BOYNEXTDOOR／STARGLOW／Novelbright／BALLISTIK BOYZDAY２: BOYNEXTDOOR／川崎鷹也／STARGLOW／TAGRIGHT■視聴料金各4,400円(税込)■販売期間 ※販売期間は予告なく変更になる場合がございます。DAY1：3月30日(月)午後9時00分までDAY2：3月31日(火)午後9時00分まで