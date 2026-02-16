アジア株 軒並み上昇、多くの市場が休場 アジア株 軒並み上昇、多くの市場が休場

東京時間17:39現在

香港ハンセン指数 26705.94（+138.82 +0.52%）

中国上海総合指数 4082.07（休場）

台湾加権指数 33605.71（休場）

韓国総合株価指数 5507.01（休場）

豪ＡＳＸ２００指数 8937.10（+19.48 +0.22%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82922.00（+295.24 +0.36%）



１６日のアジア株は軒並み上昇。今日は中国本土市場、韓国市場、台湾市場が休場。他市場は週明けの米国株価指数先物の時間外取引の上昇などを受けて、買い優勢で推移した。



香港ハンセン指数は反発。金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、石油大手の中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）、機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリーズ）が買われる一方で、世界的金融グループのＨＳＢＣホールディングス、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反発。自動車用アクセサリーのＡＲＢ、ソフトウエア開発のサイトマインダー、家電メーカーのブレビル・グループ、ＩＴサービスのデータ・ナンバー・スリーが買われる一方で、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングスが売られた。

