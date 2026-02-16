ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏５８、伊６０ｂｐ　安定した推移
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ　　　　2.749
フランス　　　3.333（+58）
イタリア　　　3.351（+60）
スペイン　　　3.122（+37）
オランダ　　　2.818（+7）
ギリシャ　　　3.349（+60）
ポルトガル　　　3.109（+36）
ベルギー　　　3.267（+52）
オーストリア　3.039（+29）
アイルランド　3.02（+27）
フィンランド　3.018（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）