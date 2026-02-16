ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５８、伊６０ｂｐ 安定した推移
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５８、伊６０ｂｐ 安定した推移
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ 2.749
フランス 3.333（+58）
イタリア 3.351（+60）
スペイン 3.122（+37）
オランダ 2.818（+7）
ギリシャ 3.349（+60）
ポルトガル 3.109（+36）
ベルギー 3.267（+52）
オーストリア 3.039（+29）
アイルランド 3.02（+27）
フィンランド 3.018（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ 2.749
フランス 3.333（+58）
イタリア 3.351（+60）
スペイン 3.122（+37）
オランダ 2.818（+7）
ギリシャ 3.349（+60）
ポルトガル 3.109（+36）
ベルギー 3.267（+52）
オーストリア 3.039（+29）
アイルランド 3.02（+27）
フィンランド 3.018（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）