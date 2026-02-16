９日、吉林省延辺朝鮮族自治州延吉市の河南市場で春節飾りを掲げる屋台の店主。（長春＝新華社配信）

【新華社長春2月16日】中国各地は午（うま）年の春節（旧正月、今年は2月17日）を前に、年越しムードにあふれている。ビザ免除政策の拡大とインバウンド観光の利便性が引き続き向上していることなどから、中国で春節を体験したいという外国人観光客のニーズが急増。中国で味わった春節の雰囲気を自国に持ち帰ろうと、干支にちなんだ馬をモチーフとした各種年越し用品が人気を集めている。

吉林省延辺朝鮮族自治州延吉市の河南市場では、さまざまな「春聯」（しゅんれん＝家の入り口などに張る縁起の良い対句）や「福」の字、「窓花」（窓に貼る切り絵）が飾られた屋台で一帯が鮮やかな赤色に染まり、めでたくにぎやかなムードにあふれていた。

９日、吉林省延辺朝鮮族自治州延吉市の河南市場で春節飾りを選ぶ観光客。（長春＝新華社配信）

商品を整えていた屋台の店主、金（きん）さんは「一度に何セットも買う外国人観光客が多いため、事前に商品を十分に確保している」と紹介。特に人気なのは、駿馬の絵柄の剪紙（切り絵細工）や馬の置物、赤いランタンという。

韓国人観光客の朴恩珠（パク・ウンジュ）さんは春聯と窓花、マスコットを買い求めたほか、ちょうど自身も年女であることから近くの宝飾店で子馬をかたどった金のネックレスとピアスも記念に購入した。

故宮博物院が発売した午年のマグネット。

北京や上海、吉林省長春などの都市では、多くの風景区も午年をテーマにした独自の文化クリエーティブ製品を発売、馬と都市の特徴を巧みに融合させた。延辺朝鮮族自治州琿春（こんしゅん）市では、ロシア人観光客のマリアさんが家族へのお土産に子馬をかたどったビスケット3箱を購入していた。

東北師範大学社会学教授の劉遅（りゅう・ち）氏は、明確な文化的シンボルと視覚的特徴を持つ干支は、外国人観光客が中国の伝統文化を理解するための窓口になっていると指摘。春聯、窓花から金のアクセサリーや文化クリエーティブ製品まで、年越し用品マーケットから民俗体験まで、馬をモチーフにした年越し用品や関連体験の人気は消費の促進にとどまらず、交流や対話を通じて中国の春節文化をより生き生きと活気に満ちたものにしていると語った。（記者/邵美蒅）