ËÙÅç¡¢¸µÁª¼ê¤ÎºÊ¤Î»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ¡¡¥â¡¼¥°¥ë¤Ç2¸Ä¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û15Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤Ç¡¢ËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê28¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¥â¡¼¥°¥ë¤ÎÆ¼¤ËÂ³¤¯2¸ÄÌÜ¤Î·®¾Ï¡£±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ºÊ¤Ç¸µ¥â¡¼¥°¥ë¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¡ÊµìÀ«½»µÈ¡Ëµ±¼ÓÎÉ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Ë¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤äÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Îµ±¼ÓÎÉ¤µ¤ó¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¡£21Ç¯¤ËWÇÕ¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤Ï2ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿¡£21¡Á22Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂè°ìÀþ¤òÂà¤¡¢22Ç¯11·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬µòÅÀ¤Î¥ª¥¹¥í¤ÇÂè1»Ò¤ò´Þ¤á¤¿²ÈÂ²3¿Í¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¡¢ËÙÅç¤Î¡Ö¿´¤Î±ÉÍÜ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ±¼ÓÎÉ¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯2·î¡¢²ñ¾ìÃÏ¤Î¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤òË¬Ìä¤·¤ÆÀã¼Á¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£±óÀ¬Ãæ¤ÎËÙÅç¤È¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡Ö¸á¸å¤Ï´Ë¤à¤¬¡¢¶¥µ»»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´Ë¤Þ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÁª¼êÌÜÀþ¤ÎÅª³Î¤Ê¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡·ëº§À¸³è¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¸ÞÎØ½àÈ÷´ü´Ö¤È½Å¤Ê¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤Ë¤â²æËý¤µ¤»¤¿Ê¬¡¢·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤¿¤¤¡×¡£»×¤¤¤Î·ë¾½¤È¤¤¤¨¤ë¥á¥À¥ë¤ò²ÈÂ²3¿Í¤Ç¤¤¤È¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¡£