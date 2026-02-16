１５日に放送された日曜劇場「リブート」では、合六の恐怖のレストランで儀堂に整形した早瀬（鈴木亮平）が、合六にショートケーキを振る舞うことに。ラストの一香（戸田恵梨香）の行為から、ネットでは一香が早瀬の妻・夏海（山口紗弥加）ではないか？の考察が更に広がった。

この日の「リブート」では、本物の儀堂が生きており、合六（北村有起哉）の１００億円分の腕時計を盗んだことから、儀堂に整形された早瀬が合六に殺されそうになる。

早瀬は自分は儀堂ではなく早瀬だと主張。その証拠として合六のレストランで得意のショートケーキを作り振る舞う。そこへ一香もやってきて事情を説明。合六は儀堂を翌日の夜１２時までに連れてこなければ一香とともに殺すと条件を出す。

最後に早瀬は一香にもショートケーキを勧める。「酸味の強いヘタの方から食べると、甘みが増してよりおいしくなりますよ」「夏海はいつもこういう食べ方をしてました」と言うと、これまで甘い物を散々頬張っていたはずの一香は「やめておく。夏海さんのだから」とケーキに手を付けなかった。

一香がケーキを食べなかったことに、ネットでは「やっぱり一香が殺されてしまって夏海がリブートしてるんでは。陸のケーキをあの場で食べたら泣いてしまいそうだから断ったのでは…？」「一香の『夏海さんのだから』言葉どおりの意味？口にしたら吐露せずにはいられないでっかい真実があるからなのか」など、一香＝夏海ではないか？との考察がヒートアップ。

さらに一香が胸を銃で撃たれる夢を見ていたが、夏海も遺体に銃創痕があったと刑事が説明しており、実は一香は夏海なのでは？との考察もあがっているが、果たして…？