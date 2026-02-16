駿河湾フェリーリニューアル就航記念イベントが16日、都内で行われた。PRのため、静岡県在住のフリーアナウンサー岡副麻希（33）と、人気テレビアニメ「ちびまる子ちゃん」の主人公ちびまる子ちゃん、たまちゃん、花輪クンが参加した。

同フェリーは静岡市清水区（旧清水市）の清水港と、伊豆市の土肥港を約90分で結ぶ。駿河湾の海の上に浮かぶ富士山の絶景を楽しむことができる。今春から船内をリニューアルし、清水の国民的キャラクター「ちびまる子ちゃん」とその仲間たちが船内の至る所に登場する。単なる移動手段だけではなく、老若男女に知名度の近いキャラクターとのコラボレーションで「動くエンタメ空間」での旅の楽しさを演出する。3月以降は、ミステリー・クルーズを行うという。

土肥からの2次交通も改善。電動トゥクトゥクのレンタルを始めることも明らかにした。

同県御殿場市に在住している岡副は、「駿河湾と富士山の絶景がすばらしい。特に富士山は日によって景色が変わるのがいい。伊豆は温泉がいいし、これから河津桜をはじめ、いろいろな花がきれい」などと魅力を語っていた。