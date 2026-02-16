【2月15日のB2試合結果】愛媛は横浜EXに2連勝で上位対決を制す…福島が福井にGAME1の雪辱を晴らす

2月15日、日本各地で『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦第20節の7試合が行われた。

東地区首位の信州ブレイブウォリアーズは、ホームで山形ワイヴァンズと激突。試合序盤は山形にインサイドで流れをつかまれるが、、第2クォーターに入るとウェイン・マーシャルを中心に爆発力のあるオフェンスで圧倒する。後半に入っても、勢いそのまま、その攻撃力は緩むことなく87－65で勝利。連勝を「6」に伸ばした。

東地区2位の福島ファイヤーボンズは、同4位の福井ブローウィンズとアウェーで対戦した。試合序盤に福井のリードを許すと、拮抗した試合展開が後半に入っても続く。しかし、第4クォーター残り6分13秒に菅野陸がスティールからレイアップを沈めて同点に追いつくと、その後もお互いが一歩も譲らない展開で試合終了まで残り24秒、ケニー・マニゴールトが決勝のバスケットカウントをもぎ取り、福島が83－78で前日の雪辱を果たす勝利を飾った。

西地区2位の愛媛オレンジバイキングスは、東地区3位の横浜エクセレンスをホームに迎えた。試合開始から横浜EXの爆発的なオフェンスにリードを許すものの、B1群馬クレインサンダースでも長く活躍したマイケル・パーカーを中心に高確率でシュートを沈めて追い上げると、第3クォーター終了間際に逆転に成功する。試合終了残り35秒にトレイ・ボイドに1点差に迫る3ポイントを許したが、最後まで逃げ切り93－90で勝利。B2上位対決で2連勝を果たした。

その他、西地区首位の神戸ストークスを筆頭に、青森ワッツ、鹿児島レブナイズ、熊本ヴォルターズが白星を飾っている。

2月15日に行われたB2試合結果は以下の通り。

■2月15日のB2試合結果



信州ブレイブウォリアーズ 87ー65 山形ワイヴァンズ



岩手ビッグブルズ 73ー76 青森ワッツ



福井ブローウィンズ 78ー83 福島ファイヤーボンズ



愛媛オレンジバイキングス 93ー90 横浜エクセレンス



熊本ヴォルターズ 93－77 ライジングゼファー福岡



バンビシャス奈良 68－93 鹿児島レブナイズ



神戸ストークス 82ー65 ベルテックス静岡

【動画】愛媛が上位対決に2連勝、vs横浜EX GAME2ハイライト