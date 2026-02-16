ガイ・リッチーが監督・製作総指揮を務めるPrime Originalドラマシリーズ『ヤング シャーロック ～オックスフォード事件簿～』が、3月4日よりPrime Videoにて世界独占配信されることが決定。あわせて日本語予告とキービジュアル、場面写真が公開された。

本作は、映画『スナッチ』や『シャーロック・ホームズ』シリーズなどで知られるリッチーが、アーサー・コナン・ドイル原作の名探偵シャーロック・ホームズの“原点”を描くミステリーシリーズ。1870年代のオックスフォードを舞台に、のちにベイカー街で名を馳せる前の、無秩序で型破りな若き日のシャーロック・ホームズの姿を描き出す。

物語は、カリスマ性にあふれ反骨心旺盛な若きシャーロックが、後に宿敵となるジェームズ・モリアーティと出会ったことをきっかけに、人生初の本格的な殺人事件の捜査に挑むところから始まる。その捜査はやがて世界を股にかけた巨大な陰謀へと発展し、彼の人生を永遠に変える転機となっていく。

若きシャーロック・ホームズを演じるのは、『ハリー・ポッターと謎のプリンス』や『アフター』シリーズで知られるヒーロー・ファインズ・ティフィン。共演には、『英国王のスピーチ』でアカデミー賞主演男優賞を受賞したコリン・ファースをはじめ、ジョセフ・ファインズ、ナターシャ・マケルホーン、ドーナル・フィン、ジーン・ツェン、マックス・アイアンズらが名を連ねている。

リッチーは第1話と第2話の監督を務め、製作総指揮も兼任。ショーランナーとして『ディープ・ステート』のマシュー・パークヒルが企画・脚本・製作総指揮を担当する。

公開されたキービジュアルには、ハンチング帽を被り不敵な表情を浮かべる若きシャーロック（ヒーロー・ファインズ・ティフィン）を中心に、コリン・ファースらメインキャストの姿が切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）