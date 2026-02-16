新天地デビューのDFジンチェンコが開始早々に負傷…アヤックス指揮官「深刻な事態にならないことを願っている」
新天地デビューを飾ったアヤックスDFオレクサンドル・ジンチェンコが試合開始わずか2分で負傷し、ピッチを後にすることとなった。
1996年12月15日生まれの29歳は今季、アーセナルからN・フォレストにレンタル移籍していたが、公式戦10試合の出場にとどまっていた。北中米W杯出場の望みをつなぐために今冬にN・フォレストへのレンタル移籍を終了し、大幅な減給を受け入れてアヤックスに加入。そして、14日のエールディビジ第23節シッタート戦でスターティングメンバーに名を連ね、新天地デビューを飾った。
しかし、試合開始わずか2分、相手選手と接触して左膝を負傷し、そのままピッチを後にすることとなった。試合後、チームを率いるフレッド・グリム監督は「現時点でジンチェンコの負傷の程度は不明だ」と話している。
「明日か明後日にMRI検査を受ける予定だ。近いうちに詳細が分かるが、それほど深刻な事態にならないことを願っている。彼は非常に良い意図を持って我々のチームにやってきて、すぐに存在感を示してくれた。まさに我々が求めていたリーダーだった。彼がひどく痛みを感じているのは分かった。あとは様子を見るだけだ」
なお、北中米W杯の欧州予選でプレーオフに回っているウクライナ代表はスウェーデンと初戦で対戦し、決勝に進出すればポーランドvsアルバニアの勝者と対戦する予定となっている。
