きょう午前、山形市みはらしの丘の公園でクマ１頭が目撃されました。その後の行方はわかっていません。

県内では今年すでに去年の同じ時期に比べおよそ５倍の目撃件数がありクマへの注意が必要な状態です。

松浦亜実 記者「普段は多くの人でにぎわっているという公園です。この辺りでクマが目撃されました。クマはそのままあちらの林の方に向かって歩いていったということです」

山形市によりますと、きょう午前７時１０分ごろ、山形市みはらしの丘二丁目の公園『蔵王みはらしの丘ミュージアムパーク』で「クマ１頭が歩いている」と近くを通りかかった人から通報がありました。

目撃されたのは、公園の管理施設「はらっぱ館」から西におよそ３０メートルの場所です。

クマは体長およそ１．５メートルとみられ、北側の林に向かって歩いていったということです。

クマの目撃を受けこの公園はきょうから当面の間、閉園することになりました。利用再開の時期については、今後、状況をみて判断するということです。

■近くには小学校も...

公園の近くには住宅地が広がり小学校があります。

みはらしの丘小学校では現場近くに住む児童については、下校時に保護者に送迎をお願いしたほか、送迎が難しい児童については教職員が家の近くまで付き添うなどして対応したということです。

市と警察、猟友会は、朝から現場付近をパトロールしましたが、クマは見つからず、その後の行方はわかっていません。

県内では年が明けてからもクマが相次いで目撃されていて、先月のクマの目撃件数は３７件となっています。

これは過去最多となった去年の同じ時期と比べて３０件増えおよそ５倍です。

山形市ではクマを目撃した場合はすぐに市や警察に通報してほしいと呼びかけています。