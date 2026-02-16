　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月16日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1502(　　 637)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 500(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 924(　　 832)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　24(　　　 0)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 625(　　 182)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 439(　　 369)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 758(　　 758)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 282(　　 246)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　41(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1307(　　 516)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1680(　　1610)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3589(　　3548)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 196(　　 156)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1200(　　 723)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　42(　　　24)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 434(　　 356)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 69158(　 34656)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 145(　　　71)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 7(　　　 3)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 597(　　 347)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 38842(　 18676)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　87(　　　61)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 8(　　　 8)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4782(　　4782)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 115(　　 115)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 458(　　 458)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　63(　　　63)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 20657(　 20657)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

