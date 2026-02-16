主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月16日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月16日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1502( 637)
6月限 500( 0)
TOPIX先物 3月限 924( 832)
日経225ミニ 3月限 24( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 625( 182)
TOPIX先物 3月限 439( 369)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 758( 758)
TOPIX先物 3月限 282( 246)
日経225ミニ 3月限 41( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1307( 516)
6月限 200( 0)
TOPIX先物 3月限 1680( 1610)
日経225ミニ 3月限 3589( 3548)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 196( 156)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1200( 723)
6月限 42( 24)
TOPIX先物 3月限 434( 356)
日経225ミニ 3月限 69158( 34656)
4月限 145( 71)
5月限 7( 3)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 597( 347)
6月限 3( 3)
日経225ミニ 3月限 38842( 18676)
4月限 87( 61)
5月限 8( 8)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 1)
日経225ミニ 3月限 4782( 4782)
4月限 115( 115)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 458( 458)
6月限 63( 63)
日経225ミニ 3月限 20657( 20657)
4月限 8( 8)
5月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
