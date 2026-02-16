　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 10594(　 10346)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　78(　　　78)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9252(　　9252)
日経225ミニ　 　 3月限　　　235066(　235066)
　　　　　 　 　 4月限　　　　3731(　　3731)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　41(　　　41)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5103(　　5051)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　74(　　　74)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9035(　　9035)
日経225ミニ　 　 3月限　　　112262(　112262)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1679(　　1679)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　40(　　　40)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　49(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 133(　　 133)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 477(　　 477)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1455(　　1022)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3263(　　3131)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1373(　　1367)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 489(　　 489)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1460(　　1460)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5996(　　5996)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　13(　　　13)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1729(　　1693)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 977(　　 977)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3145(　　3135)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5173(　　5173)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　15(　　　15)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5420(　　5420)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 54500(　 54500)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2602(　　2602)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 214(　　 121)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 281(　　 281)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 464(　　 428)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 992(　　 154)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　20(　　　20)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 119(　　 119)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　18(　　　18)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 135(　　 135)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 446(　　 446)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 116(　　 116)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

