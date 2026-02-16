外国証券 先物取引高情報まとめ（2月16日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10594( 10346)
6月限 78( 78)
TOPIX先物 3月限 9252( 9252)
日経225ミニ 3月限 235066( 235066)
4月限 3731( 3731)
5月限 41( 41)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5103( 5051)
6月限 74( 74)
TOPIX先物 3月限 9035( 9035)
日経225ミニ 3月限 112262( 112262)
4月限 1679( 1679)
5月限 40( 40)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 49( 0)
TOPIX先物 3月限 133( 133)
日経225ミニ 3月限 477( 477)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1455( 1022)
TOPIX先物 3月限 3263( 3131)
日経225ミニ 3月限 1373( 1367)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 489( 489)
TOPIX先物 3月限 1460( 1460)
日経225ミニ 3月限 5996( 5996)
4月限 33( 33)
5月限 13( 13)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1729( 1693)
TOPIX先物 3月限 977( 977)
日経225ミニ 3月限 3145( 3135)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5173( 5173)
6月限 15( 15)
TOPIX先物 3月限 5420( 5420)
日経225ミニ 3月限 54500( 54500)
4月限 2602( 2602)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 214( 121)
TOPIX先物 3月限 281( 281)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 464( 428)
TOPIX先物 3月限 992( 154)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 200( 0)
TOPIX先物 3月限 20( 20)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 119( 119)
6月限 18( 18)
TOPIX先物 3月限 135( 135)
日経225ミニ 3月限 446( 446)
4月限 116( 116)
5月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
