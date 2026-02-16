　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 12385(　 11568)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　33(　　　33)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 13685(　 13519)
日経225ミニ　 　 3月限　　　137419(　135619)
　　　　　 　 　 4月限　　　　3539(　　2539)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　23(　　　23)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9362(　　7325)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 105(　　 105)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 17253(　 16918)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 96872(　 96872)
　　　　　 　 　 4月限　　　　4784(　　3284)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　12(　　　12)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 422(　　 380)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1054(　　1019)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4038(　　4038)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1393(　　 905)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4216(　　3842)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2592(　　2586)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1763(　　 892)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6069(　　5439)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5427(　　5427)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　15(　　　15)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1148(　　 592)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 404(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3253(　　3143)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4925(　　4925)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5264(　　4777)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8915(　　8444)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 47920(　 47920)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2059(　　2059)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 910(　　 247)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 506(　　 392)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 666(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1150(　　 546)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2500(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 156(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 675(　　 592)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 802(　　 671)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2843(　　2843)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 4(　　　 4)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース