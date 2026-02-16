外国証券 先物取引高情報まとめ（2月16日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12385( 11568)
6月限 33( 33)
TOPIX先物 3月限 13685( 13519)
日経225ミニ 3月限 137419( 135619)
4月限 3539( 2539)
5月限 23( 23)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9362( 7325)
6月限 105( 105)
TOPIX先物 3月限 17253( 16918)
日経225ミニ 3月限 96872( 96872)
4月限 4784( 3284)
5月限 12( 12)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 422( 380)
TOPIX先物 3月限 1054( 1019)
日経225ミニ 3月限 4038( 4038)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1393( 905)
TOPIX先物 3月限 4216( 3842)
日経225ミニ 3月限 2592( 2586)
4月限 1000( 0)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1763( 892)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 6069( 5439)
日経225ミニ 3月限 5427( 5427)
4月限 15( 15)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1148( 592)
6月限 404( 4)
TOPIX先物 3月限 3253( 3143)
日経225ミニ 3月限 4925( 4925)
4月限 1000( 0)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5264( 4777)
6月限 9( 9)
TOPIX先物 3月限 8915( 8444)
日経225ミニ 3月限 47920( 47920)
4月限 2059( 2059)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 910( 247)
TOPIX先物 3月限 506( 392)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 666( 0)
6月限 100( 0)
TOPIX先物 3月限 1150( 546)
日経225ミニ 4月限 2500( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 156( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 675( 592)
6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 802( 671)
日経225ミニ 3月限 2843( 2843)
4月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
