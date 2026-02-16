「日経225オプション」3月限プット手口情報（16日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 12( 12)
ABNクリアリン証券 11( 11)
BNPパリバ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万5875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
モルガンMUFG証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
SBI証券 27( 9)
モルガンMUFG証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万6125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
モルガンMUFG証券 5( 5)
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
モルガンMUFG証券 6( 6)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万6375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
モルガンMUFG証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
BNPパリバ証券 8( 8)
モルガンMUFG証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 6( 6)
SBI証券 6( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
三菱UFJeスマート 9( 9)
ゴールドマン証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 7( 3)
安藤証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 12( 12)
ABNクリアリン証券 11( 11)
BNPパリバ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万5875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
モルガンMUFG証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
SBI証券 27( 9)
モルガンMUFG証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万6125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
モルガンMUFG証券 5( 5)
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
モルガンMUFG証券 6( 6)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万6375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
モルガンMUFG証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
BNPパリバ証券 8( 8)
モルガンMUFG証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 6( 6)
SBI証券 6( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
三菱UFJeスマート 9( 9)
ゴールドマン証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 7( 3)
安藤証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース