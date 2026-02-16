「日経225オプション」3月限プット手口情報（16日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
岩井コスモ証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万5875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 154( 54)
SBI証券 26( 14)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
BNPパリバ証券 11( 11)
UBS証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
ビーオブエー証券 202( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 600( 0)
野村証券 200( 0)
三菱UFJ証券 100( 0)
みずほ証券 100( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万6375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
SMBC日興証券 10( 10)
BNPパリバ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
楽天証券 8( 0)
◯5万6625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
◯5万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 286( 86)
フィリップ証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
SBI証券 31( 15)
BNPパリバ証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 7( 7)
安藤証券 3( 3)
楽天証券 5( 3)
松井証券 2( 2)
バークレイズ証券 300( 0)
大和証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
