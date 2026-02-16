　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万7750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ゴールドマン証券　　　　　　　 700(　　 0)
ビーオブエー証券　　　　　　　 700(　　 0)


◯5万7500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　30(　　12)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 100(　　 0)
ビーオブエー証券　　　　　　　 100(　　 0)


◯5万7250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万7000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　41(　　41)
シティグループ証券　　　　　　　25(　　25)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 0)


◯5万6500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 7(　　 7)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース