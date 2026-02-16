「日経225オプション」3月限コール手口情報（16日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万7625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 395( 395)
SBI証券 394( 388)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
BNPパリバ証券 26( 26)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 300( 0)
大和証券 300( 0)
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
SBI証券 6( 2)
◯5万7125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
SBI証券 18( 12)
BNPパリバ証券 8( 8)
楽天証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
松井証券 3( 3)
◯5万6500円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
