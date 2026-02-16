14日、美祢市秋吉台の山焼きで、作業中の男性の衣服に引火し死亡する事故がありました。



山焼きを巡っては9年前にも作業中の男性がやけどを負い死亡していて市が再発防止に取り組む中での再びの事故に関係者の動揺が広がっています。



秋吉台に火を入れて枯れ草を燃やし、新芽の成長を促す山焼き。



14日はおよそ1000人が参加し午前10時から始まりました。早春の伝統行事を見ようと展望台周辺を中心におよそ4000人の見物客も訪れていました。





ところが、火入れ開始から18分…対策本部に「人が燃えた」との一報が入ります。事故があったのは秋吉台カルスト展望台から西におよそ2キロの地点とみられ、龍護峰と呼ばれる秋吉台で最も高い山の近くです。市内に住む消防団員で会社経営の58歳の男性の衣服に何らかの原因で火が燃え移ったとみられています。男性は全身にやけどを負い搬送先の病院で死亡が確認されました。当時、風は比較的穏やかだったものの、去年の山焼きは火が燃え広がらずに終わったことから「例年と比べて燃やす草の量が多かった」ということです。（美祢市 篠田市長）「市民の命を守ることができなかった失ってしまった事実を重く受け止め、痛恨の極み」夕方、沈痛な表情で会見に臨んだ美祢市の篠田市長。山焼きで死亡事故が起きたのは今回が初めてではありません。2017年。この時も、火入れに参加していた当時48歳の男性が全身にやけどを負った状態で発見されその場で死亡が確認されました。記録が残っている1976年以降、山焼きで死者が出たのはこの時が初めてでした。この事故を受け市は安全マニュアルを策定。再発防止に向け「火入れ従事者1名に対し、消火従事者の複数名が同行すること」や当日の役割や緊急時の対応などをまとめていました。（美祢市建設農林部 市村祥二部長）「（現場の）監視員からヒヤリ・ハットの報告書という現場で改善したほうがいい事案を提出してもらってそれをもとに改善を毎年行っているところ」関係者が再発防止に向け取り組む中で再び起きた死亡事故・・・市の説明によりますと事故のあった地区には消防団員22人と消防職員2人、市の監視員などが配置され、男性は延焼を防ぐため、警戒にあたっていたということです。市は事前に「参加者全員にマニュアルを一読するよう周知していた」ということですが、事故当時の人員の詳しい配置の状況などは調査中としています。また、男性は火が付きにくい消防団の活動服を着ていたということです。（美祢市 篠田市長）「マニュアル通りに実施すれば必ず安全にできるのかどうかも検証しなければいけない」市は専門家の意見も踏まえ再発防止策を検討する方針です。秋吉台の景観を維持するためには欠かすことのできない山焼きで再び起きた死亡事故。徹底した原因の究明と再発防止策の強化が求められます。