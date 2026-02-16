和水町の湧水から国の指針値を超える有機フッ素化合物が検出されました。熊本県は半径500メートル以内で井戸水を使用している世帯に対し、飲用水としての利用を控えるよう呼びかけています。





国の指針値を超える有機フッ素化合物、PFOS・PFOAが検出されたのは和水町下津原にある中井川の湧水です。熊本県によりますと、県内の湧水のPFOS・PFOAなどを調査している大学の研究者から指針値を超えているとの情報提供がありました。





これを受け、2月9日に県保健環境科学研究所が検査を行ったところ、12日に暫定結果として国の指針値である1リットルあたり50ナノグラムを超える89ナノグラムが検出されました。この湧水を飲用水として利用している人はいないということです。



県は、湧水地から半径500メートル以内で井戸水を使用している約60世帯に対し、飲用水としての利用を控えるよう呼びかけるとともに、飲用水の配布を行っています。



■周辺の住民

「（湧水を）検査したら（有機フッ素化合物が）出たということで地下水までいっているかがわからない。なければありがたい」



県は付近の井戸水の追加調査を行っていて、結果は2月20日ごろに判明する見込みです。

