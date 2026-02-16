“美しすぎるドラマー”大野真依が所属「きみとバンド」2人加入で5人体制に【新メンバー詳細】
美しすぎるドラマーとして話題となっている大野真依が所属する、ガールズバンド「きみとバンド」に、愛媛県出身の高校2年生2人が加入し、5人体制となることが発表された。
【個別ショット】新メンバーも加入！パワーアップした「きみとバンド」
「きみとバンド」は新体制となり、日本武道館に向けて積極的に活動をしており、新メンバーを迎え更に勢いを増している。また、音楽活動にとどまらず、さまざまなエンターテインメントの場で活躍している。SNSのフォロワー数は、バンド公式アカウントとメンバー個人のアカウントを合わせると150万人規模に達しており、新メンバーのアカウントもフォロワーを増やしている。
昨年はZepp全国ツアーを成功させ、音楽面でも大きな話題を提供した。個人活動では、リーダーの大野がクラウドファンディングでグラビア写真集制作プロジェクトを立ち上げ、支援額2300万円超を達成。その美貌から「日本一美しいドラマー」と称され、大手メディアニュースなどでも大きく取り上げられた。
■松里音杏（まつさと・おとあ）
ベース担当。17歳、高校2年生、愛媛県出身。これまでの楽器経験は、バイオリンとアコースティックギター。ベースは今回初めてとなる。芸能活動は過去にCM出演やつんく♂ 監修『中2映画プロジェクト・アイドル部』1期生として映画「カオル・コンプレックス」W主演などポテンシャルは非常に高い。
■菊池あず（きくち・あず）
シンセサイザー担当。17歳、高校2年生、愛媛県出身。シンセサイザー担当。17歳、高校2年生、愛媛県出身。これまでの楽器経験はピアノとドラム。シンセサイザー自体は初めてだがピアノの経験に期待したい。またダンスも得意としており、ダンスパフォーマンスも行うきみとバンドにとっては戦力となる。15歳から芸能活動をしており今回は事務所移籍となる。
