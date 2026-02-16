読売３３３終値、３０９円安の４万８５４６円…２営業日連続で値下がり

週明け１６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比３０９円７３銭（０・６３％）安の４万８５４６円７２銭だった。

２営業日連続で値下がりした。全銘柄のうち、約６割にあたる１９９銘柄が下落した。

衆院選後に外国為替市場で進んだ円高・ドル安を背景に輸出関連銘柄などが下落した。読売３３３は１２日まで７営業日連続で最高値を更新したため、利益確定の売りも出やすい環境だった。

一方、前週末の米株式市場でダウ平均株価（３０種）が上昇した流れを受け、東京市場でも一部の半導体関連株などが買われた。

個別銘柄の下落率は、前週末に最終利益の赤字見通しを公表した「エア・ウォーター」（１５・５７％）が最も大きく、オリンパス（１２・８７％）、りそなホールディングス（ＨＤ）（８・０１％）が続いた。

上昇率は、日本ペイントＨＤ（１２・４２％）、朝日インテック（１１・１５％）、セガサミーＨＤ（１０・２１％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比１３５円５６銭（０・２４％）安の５万６８０６円４１銭だった。３営業日連続で値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３１・４７ポイント（０・８２％）低い３７８７・３８。