インフルA型治った直後にB型に感染も…異例の今季2度目の流行　ごった返すクリニックの待合室　半数以上が抗原検査「陽性」

15日の東京都内のクリニックでは、発熱を訴える人などで待合室はごった返していた。

「若干喉が痛くて きょうの朝、熱測ったら39.5度」

39.5度の熱が出たという女性。検査の結果、インフルエンザB型が陽性だった。

この日、予約なしで発熱外来を訪れた42人のうち、半数以上の24人がインフルエンザの抗原検査で「陽性」だったという。

異例のインフル“再流行”

2月になって、再び感染者が急増しているインフルエンザ。全国の定点医療機関から報告された患者数は、2025年11月に「警報レベル」の30人を超え、一時51.12人まで増えた。

その後、減少傾向にあったものの、1月中旬頃から再び増加。16日に発表された8日までの患者数は、43.34人となり、前の週と比べ、約1.4倍に増えた。

1シーズンに2度もインフルエンザが流行するのは異例のことだ。

いとう王子神谷内科外科クリニック 伊藤博道院長：

12月になってからインフルエンザA型の患者がかなり減って、ある程度出し切ったような形になった。そして久々のインフルエンザB型ということで 一気に広がった。

2025年の秋から冬にかけてはA型が主流だったが、現在流行しているのはB型。都内のクリニックで15日に陽性となった24人のうち、22人がB型だった。

伊藤院長によると、B型はA型と比べて高熱は出にくいそうだが、喉の痛みや腹痛などの胃腸障害が出やすいのが特徴だという。

A型とB型、両方かかることはあるのか。

いとう王子神谷内科外科クリニック 伊藤博道院長：

A型とB型は、抗原性がある程度異なるので B型にも感染する。今年（2026年）はA型のあとB型（に感染）というパターンが非常に多い。

2カ月前にインフルエンザA型に感染し、治ったばかりで再びインフルエンザのB型に感染する患者もいる。

また、この時期、花粉症とインフルエンザの“ダブルパンチ”となる人も少なくなく、中には重症化する患者も出ているという。

（「イット！」2月16日放送より）