MLB・ホワイトソックスのベナブル監督が、村上宗隆選手の守備位置についての起用プランを明かしました。

村上選手は2017年ドラフト1位でヤクルトに入団。1年目は出場全てが三塁手となるも、2年目と3年目は主に一塁手として起用されてきました。その後、2021年からこれまでは、主に三塁手として出場を重ねてきました。

ホワイトソックス合流後も数日はサードの守備練習を重ねていましたが、直近はファーストでの練習も重ねています。

ベナブル監督は、オープン戦での起用について「おそらく基本は一塁になると思います」とコメント。続けて「WBCの起用についてもムネと話をしましたが、あちらでも主に一塁で、状況によって三塁も守る形になりそうです。私たちとしては、まず彼をしっかりサポートすることが大事だと考えていますし、チームでの起用もそれに近い形になるでしょう」と語ります。

連日、ファーストを中心に2つのポジションで練習を重ねる村上選手ですが「彼自身、一塁手としてもっと向上したいという強い思いがあります。一方で、三塁も守りたいという気持ちも持っていますし、それは彼にとって大切なことです。私たちは守備の柔軟性を重視していますので、基本は一塁ですが、三塁でプレーする姿も見られると思います」とそのプランを明かしました。

オープン戦初戦に村上選手が出場するのかという問いについては「WBCに出場する選手たちについては、まずはWBCに向けてしっかり準備できるようにしたいと考えています。ですので、現時点ではどういう形になるかはまだ分かりません。あと数日様子を見て、そこから決めていくことになると思います」とコメント。現時点で村上選手は、現地時間27日にチームを離れ、侍ジャパンに合流する予定です。