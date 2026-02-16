「脚なっっが！」「スタイル抜群」 「デカ女」話題のコスプレイヤー、ミニスカ姿にネット騒然
コスプレイヤーでタレント、2人組ユニット「めり〜ぽっぴん」のメンバー・米倉みゆが16日までにInstagramを更新。ソロショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】「デカ女」話題のコスプレイヤー、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）
SNSを中心に人気を博している長身女性、通称“デカ女”。米倉は、一昨年6月にエックスで、圧倒的なスタイルが際立つ自身の写真に「身長184.3cmです」とネタで添え（公称は169cm）投稿し大バズり。その後も「安定のデカ女ポーズ」とし天井に手が届きそうなショットなどを披露している。
今回は「まだミニスカ履いてもいい？？？」とつづり、白ミニスカ姿の全身ショットを投稿。眩しい笑顔と美オーラ全開の近影に、ファンからは「脚なっっが！」「美しすぎる」など驚きのコメントが多数寄せられた。
引用：「米倉みゆ」Instagram（@yone__miyu630）
【写真】「デカ女」話題のコスプレイヤー、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）
SNSを中心に人気を博している長身女性、通称“デカ女”。米倉は、一昨年6月にエックスで、圧倒的なスタイルが際立つ自身の写真に「身長184.3cmです」とネタで添え（公称は169cm）投稿し大バズり。その後も「安定のデカ女ポーズ」とし天井に手が届きそうなショットなどを披露している。
今回は「まだミニスカ履いてもいい？？？」とつづり、白ミニスカ姿の全身ショットを投稿。眩しい笑顔と美オーラ全開の近影に、ファンからは「脚なっっが！」「美しすぎる」など驚きのコメントが多数寄せられた。
引用：「米倉みゆ」Instagram（@yone__miyu630）