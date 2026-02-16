【ライブレポート】圧倒的没入感！ 初音ミクがローソン50周年を祝う“ローソンミクライブ”で観る者を世界観に引き込む
「LAWSON 50th Anniversary Special LIVE」第1弾となる「初音ミク LAWSON 50th Anniversary Special LIVE」が1月17・18日に横浜アリーナにて開催された。本公演は、ローソンと数多くコラボやキャンペーンを行ってきたバーチャルシンガー・初音ミクがローソン創業50周年を記念した特別ライブ。SNSでは、開催前から“ローミク”と呼ばれるなどファンの注目を集めていた本ライブから、17日昼公演のレポートを届ける。
【写真】2万7千人以上が熱狂！ 初音ミクライブの様子を写真で見る
開演前からどこからもとなく歓声が上がり、声が“束”となって会場を包む。そんな観客の一体感が高まる中、ミステリアスなオープニングムービーが始まり、この日のステージに立つバーチャルシンガーであるKAITOやMEIKO、さらに巡音ルカ、鏡音レン、鏡音リン、そして初音ミクが次々に登場し、期待は最高潮に。1曲目のイントロと共に初音ミクのシルエットが映し出されると悲鳴にも似た歓声が沸き上がり、爆音のバンドサウンドをバックに 「Sweet Devil」が披露された。
スタンドマイクでのパフォーマンスで魅せる 「白い雪のプリンセスは」から、「テオ」では観客の大合唱も巻き起こった。MCをはさみ、鏡音リンが「ロストワンの号哭」、鏡音レンが「右肩の蝶」、巡音ルカが「ルカルカ★ナイトフィーバー」、初音ミクが「プシ」「Weekender Girl」を披露。登場ごとに歓声が沸き、それぞれのカラーのペンライトが会場を包んだ。
ピアノの音色 により世界観が一変、ステージに海のあぶくが湧く演出で初音ミクが「深海少女」を歌唱。さらに、KAITOが「Call!!」でパワフルなパフォーマンスを見せ、MEIKOがしっとりと大人っぽく「ピアノ×フォルテ×スキャンダル」を聴かせた。
続く初音ミクの「初めての恋が終わる時」では冬の情景の浮かぶ歌詞がスクリーンに映し出され、より楽曲の世界へと観客を誘う。ガンダムシリーズ45周年にコラボした大胆な曲展開が特徴的な「アイドル戦士」では、ミクがアムロ専用ガンダムを彷彿とさせるカラーリングのヘアスタイルで登場し会場を沸かせた。
巡音ルカと初音ミクのキュートな「Jump for Joy」、MEIKOとKAITOがしなやかな舞で異世界へと連れていくような和テイストの「番凩」と続き、初音ミク＆鏡音リン＆鏡音レンによる「shake it！」では鏡音レンがアクロバットを見せ、会場を鼓舞。「アンノウン・マザーグース」では、歓声を浴びるかのような初音ミクのパフォーマンスも印象的だった。「初音ミクの激唱」では高音＆高速のボーカルでたたみかけ、翼を携えた初音ミクが大きくステージに浮かび上がる。最後にキュートなスマイルを見せ、余韻まで楽しませてくれた。
「SnowMix♪」「愛されなくても君がいる」と続き、「Tell Your World」ではピアノの音色のイントロから再び会場が一体となり、初音ミクのパフォーマンスに観客が大きな声で応える。本編ラストは、初音ミクが本公演のメインビジュアルの衣装で登場し、本公演のテーマソング「シアンブルー」をライブ初披露。スクリーンに映し出されたローソンのからあげクンのマスコットらをバックに、日常を軽やかに彩ってくれそうな小気味よいポップチューンを届けてくれた。アンコールは初音ミクが2013年にこの横浜アリーナで初開催されたイベント『初音ミク「マジカルミライ 2013」』（※）のTシャツ姿で登場し「ゆめゆめ」を披露。さらにハットを被った衣装となった後、「気をつけて帰ってね♪」というMCにライブが終わるかと思われた直後、「マジカルミライ 2013」のメモリアルソングである「インビテーション！」をサプライズでライブ初披露し、曲ごとに世界観あふれるパフォーマンスで観客を没入させた。
ローソン50周年を記念したアニバーサリーライブを彩った初音ミクは、今年で19周年。観客がそれぞれに思い出深い楽曲でリアクションをしていたのも印象的で、初音ミクのみならず、ファンの歩みも感じられるような、まさに“スペシャル”なライブだった。
（取材・文／小松加奈）
※『初音ミク「マジカルミライ」』とは…初音ミクたちバーチャルシンガーの3DCGライブと、創作の楽しさを体感できる企画展を併催したイベント。2013年から毎年開催されている。
セットリストは以下の通り。
＜セットリスト＞
1 Sweet Devil／八王子P feat. 初音ミク
2 白い雪のプリンセスは／のぼる↑ feat. 初音ミク
3 テオ／Omoi feat. 初音ミク
4 ロストワンの号哭／Neru feat. 鏡音リン
5 右肩の蝶 のりぴー feat. 鏡音リン
6 ルカルカ★ナイトフィーバー／samfree feat. 巡音ルカ
7 プシ／r‐906 feat. 初音ミク
8 Weekender Girl／kz(livetune)×八王子P feat. 初音ミク 【1／17昼公演】
ありふれたせかいせいふく／ピノキオピー feat. 初音ミク 【1／17夜公演】
FREELY TOMORROW／Mitchie M feat. 初音ミク 【1／18公演】
9 深海少女／ゆうゆ feat. 初音ミク
10 Call!!／沫尾 feat. KAITO
11 ピアノ×フォルテ×スキャンダル／OSTER project feat. MEIKO
12 初めての恋が終わる時／ryo (supercell) feat. 初音ミク
13 アイドル戦士／Mitchie M feat. 初音ミク
14 Jump for Joy／ ／EasyPop feat. 巡音ルカ・初音ミク
15 番凩／Hinayukki＠仕事してP feat. MEIKO・KAITO
16 shake it！／emon（Tes.） feat. 初音ミク・鏡音リン・鏡音レン
17 アンノウン・マザーグース／wowaka feat. 初音ミク
18 初音ミクの激唱／Storyteller(GAiA×cosMo＠暴走P) feat. 初音ミク
19 SnowMix♪／まらしぃ feat. 初音ミク
20 愛されなくても君がいる／ピノキオピー feat. 初音ミク
21 Tell Your World／livetune feat. 初音ミク
22 シアンブルー／ポリスピカデリー feat. 初音ミク
―アンコール―
23 ゆめゆめ／DECO*27 feat. 初音ミク
24 インビテーション！／加賀（ネギシャワーP）feat.初音ミク
開演前からどこからもとなく歓声が上がり、声が“束”となって会場を包む。そんな観客の一体感が高まる中、ミステリアスなオープニングムービーが始まり、この日のステージに立つバーチャルシンガーであるKAITOやMEIKO、さらに巡音ルカ、鏡音レン、鏡音リン、そして初音ミクが次々に登場し、期待は最高潮に。1曲目のイントロと共に初音ミクのシルエットが映し出されると悲鳴にも似た歓声が沸き上がり、爆音のバンドサウンドをバックに 「Sweet Devil」が披露された。
スタンドマイクでのパフォーマンスで魅せる 「白い雪のプリンセスは」から、「テオ」では観客の大合唱も巻き起こった。MCをはさみ、鏡音リンが「ロストワンの号哭」、鏡音レンが「右肩の蝶」、巡音ルカが「ルカルカ★ナイトフィーバー」、初音ミクが「プシ」「Weekender Girl」を披露。登場ごとに歓声が沸き、それぞれのカラーのペンライトが会場を包んだ。
ピアノの音色 により世界観が一変、ステージに海のあぶくが湧く演出で初音ミクが「深海少女」を歌唱。さらに、KAITOが「Call!!」でパワフルなパフォーマンスを見せ、MEIKOがしっとりと大人っぽく「ピアノ×フォルテ×スキャンダル」を聴かせた。
続く初音ミクの「初めての恋が終わる時」では冬の情景の浮かぶ歌詞がスクリーンに映し出され、より楽曲の世界へと観客を誘う。ガンダムシリーズ45周年にコラボした大胆な曲展開が特徴的な「アイドル戦士」では、ミクがアムロ専用ガンダムを彷彿とさせるカラーリングのヘアスタイルで登場し会場を沸かせた。
巡音ルカと初音ミクのキュートな「Jump for Joy」、MEIKOとKAITOがしなやかな舞で異世界へと連れていくような和テイストの「番凩」と続き、初音ミク＆鏡音リン＆鏡音レンによる「shake it！」では鏡音レンがアクロバットを見せ、会場を鼓舞。「アンノウン・マザーグース」では、歓声を浴びるかのような初音ミクのパフォーマンスも印象的だった。「初音ミクの激唱」では高音＆高速のボーカルでたたみかけ、翼を携えた初音ミクが大きくステージに浮かび上がる。最後にキュートなスマイルを見せ、余韻まで楽しませてくれた。
「SnowMix♪」「愛されなくても君がいる」と続き、「Tell Your World」ではピアノの音色のイントロから再び会場が一体となり、初音ミクのパフォーマンスに観客が大きな声で応える。本編ラストは、初音ミクが本公演のメインビジュアルの衣装で登場し、本公演のテーマソング「シアンブルー」をライブ初披露。スクリーンに映し出されたローソンのからあげクンのマスコットらをバックに、日常を軽やかに彩ってくれそうな小気味よいポップチューンを届けてくれた。アンコールは初音ミクが2013年にこの横浜アリーナで初開催されたイベント『初音ミク「マジカルミライ 2013」』（※）のTシャツ姿で登場し「ゆめゆめ」を披露。さらにハットを被った衣装となった後、「気をつけて帰ってね♪」というMCにライブが終わるかと思われた直後、「マジカルミライ 2013」のメモリアルソングである「インビテーション！」をサプライズでライブ初披露し、曲ごとに世界観あふれるパフォーマンスで観客を没入させた。
ローソン50周年を記念したアニバーサリーライブを彩った初音ミクは、今年で19周年。観客がそれぞれに思い出深い楽曲でリアクションをしていたのも印象的で、初音ミクのみならず、ファンの歩みも感じられるような、まさに“スペシャル”なライブだった。
（取材・文／小松加奈）
※『初音ミク「マジカルミライ」』とは…初音ミクたちバーチャルシンガーの3DCGライブと、創作の楽しさを体感できる企画展を併催したイベント。2013年から毎年開催されている。
セットリストは以下の通り。
＜セットリスト＞
1 Sweet Devil／八王子P feat. 初音ミク
2 白い雪のプリンセスは／のぼる↑ feat. 初音ミク
3 テオ／Omoi feat. 初音ミク
4 ロストワンの号哭／Neru feat. 鏡音リン
5 右肩の蝶 のりぴー feat. 鏡音リン
6 ルカルカ★ナイトフィーバー／samfree feat. 巡音ルカ
7 プシ／r‐906 feat. 初音ミク
8 Weekender Girl／kz(livetune)×八王子P feat. 初音ミク 【1／17昼公演】
ありふれたせかいせいふく／ピノキオピー feat. 初音ミク 【1／17夜公演】
FREELY TOMORROW／Mitchie M feat. 初音ミク 【1／18公演】
9 深海少女／ゆうゆ feat. 初音ミク
10 Call!!／沫尾 feat. KAITO
11 ピアノ×フォルテ×スキャンダル／OSTER project feat. MEIKO
12 初めての恋が終わる時／ryo (supercell) feat. 初音ミク
13 アイドル戦士／Mitchie M feat. 初音ミク
14 Jump for Joy／ ／EasyPop feat. 巡音ルカ・初音ミク
15 番凩／Hinayukki＠仕事してP feat. MEIKO・KAITO
16 shake it！／emon（Tes.） feat. 初音ミク・鏡音リン・鏡音レン
17 アンノウン・マザーグース／wowaka feat. 初音ミク
18 初音ミクの激唱／Storyteller(GAiA×cosMo＠暴走P) feat. 初音ミク
19 SnowMix♪／まらしぃ feat. 初音ミク
20 愛されなくても君がいる／ピノキオピー feat. 初音ミク
21 Tell Your World／livetune feat. 初音ミク
22 シアンブルー／ポリスピカデリー feat. 初音ミク
―アンコール―
23 ゆめゆめ／DECO*27 feat. 初音ミク
24 インビテーション！／加賀（ネギシャワーP）feat.初音ミク