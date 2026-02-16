「ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」4週目の特典が「ジージェネエターナル」のプロモコードに決定
【「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」4週目入場者プレゼント】 配布期間：2月20日～2月26日
(C)創通・サンライズ
映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」における4週目の入場者プレゼントが「公開記念メカビジュアルカード」および「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」のプロモーションコードに決定した。配布は2月20日より開始を予定。
4週目の入場者プレゼントとしてL版サイズのイラストカードと、スマートフォン向けに配信されているアプリ「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」用のコードになることが告知された。こちらは作中にて使用できる「ジージェネエターナル公開記念特別ステージ挑戦チケット」のコードとなっている。
コードは1ゲームアカウントにつき使用は1回までとなり、数量限定のため、なくなり次第配布が終了する。
/／#閃光のハサウェイ #キルケーの魔女- 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ (@gundam_hathaway) February 16, 2026
入プレ第4弾公開??
＼
2月20日（金）～2月26日（木）は
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
公開記念メカビジュアルカード＆「ジージェネエターナル」プロモーションコード
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
を配布！… pic.twitter.com/2ZuoWhYNzB
(C)創通・サンライズ