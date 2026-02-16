【「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」4週目入場者プレゼント】 配布期間：2月20日～2月26日

映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」における4週目の入場者プレゼントが「公開記念メカビジュアルカード」および「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」のプロモーションコードに決定した。配布は2月20日より開始を予定。

4週目の入場者プレゼントとしてL版サイズのイラストカードと、スマートフォン向けに配信されているアプリ「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」用のコードになることが告知された。こちらは作中にて使用できる「ジージェネエターナル公開記念特別ステージ挑戦チケット」のコードとなっている。

コードは1ゲームアカウントにつき使用は1回までとなり、数量限定のため、なくなり次第配布が終了する。

(C)創通・サンライズ

