乃木坂46、41stシングルセンターは池田瑛紗 五百城茉央が初フロントに
乃木坂46の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のフォーメーションが15日放送の『乃木坂工事中』（テレビ東京系）で発表された。センターは5期生の池田瑛紗が務める。
【写真】乃木坂46・五百城茉央、1st写真集より水着＆ランジェリーカット披露
フォーメーションは以下の通り。
（3列目左から）筒井あやめ、小川彩、弓木奈於、菅原咲月、田村真佑、冨里奈央、林瑠奈
（2列目左から）中西アルノ、井上和、梅澤美波、賀喜遥香、川崎桜、一ノ瀬美空
（1列目左から）遠藤さくら、池田瑛紗、五百城茉央
※川崎桜の崎は正式には「たつさき」。
池田が表題曲のセンターを務めるのは初。また、五百城茉央がフロントポジションを務めるのも初となる。
発表後のインタビューで池田は、「すごくうれしいです。びっくりしました」と驚きつつ、「ずっとその背中を見せ続けてきてくれた先輩の姿があるので。まだフワフワしている部分はあるんですけど、選んでいただいたからには、死ぬ気で頑張ります」と強い意気込みを見せていた。
【写真】乃木坂46・五百城茉央、1st写真集より水着＆ランジェリーカット披露
フォーメーションは以下の通り。
（3列目左から）筒井あやめ、小川彩、弓木奈於、菅原咲月、田村真佑、冨里奈央、林瑠奈
（2列目左から）中西アルノ、井上和、梅澤美波、賀喜遥香、川崎桜、一ノ瀬美空
（1列目左から）遠藤さくら、池田瑛紗、五百城茉央
池田が表題曲のセンターを務めるのは初。また、五百城茉央がフロントポジションを務めるのも初となる。
発表後のインタビューで池田は、「すごくうれしいです。びっくりしました」と驚きつつ、「ずっとその背中を見せ続けてきてくれた先輩の姿があるので。まだフワフワしている部分はあるんですけど、選んでいただいたからには、死ぬ気で頑張ります」と強い意気込みを見せていた。