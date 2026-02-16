今泉佑唯、シンママとして苦悩「空を見上げると涙が出てきたり」
ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#3が15日放送。#3では、崖っぷちから再起をかけるママたちのドキュメント企画「密着！背水の陣のママ」を放送。6000万円の負債を抱えて自己破産を経験しながらも、現在タレント活動と営業職の“二足のわらじ”で奮闘するシングルマザー・平川愛里菜に密着。「タレント業だけで食べていける甘い世界じゃない。営業力さえあれば生きていける」と語る平川の営業現場に迫った。
密着中には、平川が「包丁を持って追いかけ回されるような家だった」「ゴミ袋に入れて捨てられてた」と自身の複雑な家庭環境を振り返り、「目標は親子留学すること」「世界のどこでも活躍できる人間になってほしい」と、母としての思いを語った。
密着VTRを見届け、スタジオではゲストに元欅坂46メンバーでタレントの今泉佑唯を迎えたトークを展開。シングルマザーとして奮闘する平川の姿に、自身が抱えている子育ての葛藤を明かした。「注意すると子どもが『ワー！』ってなっちゃう時が多くて」と吐露した今泉は、「もしかしたら愛情不足なのかな？ と悩む」「100%で接してあげられてない時もあるので...
自分ひとりでカバーするのが難しい」と打ち明けた。さらに「空を見上げると涙が出てきたりする」と告白すると、MCの峯岸が思わず「それは重症だ！」と心配の声を上げる一幕もあった。
また、峯岸から「お子さんにどんな風に育ってほしいですか？」と問われると、今泉は「反抗期が激しかった」と自身の過去に言及。「正直、目が合うのもアウトだったんです。お父さんと同じものが食べられないとか...」と壮絶なエピソードを披露し、「当時は家族の痛みとか悲しみが分からなかった。だから子どもには人の痛みが分かるように、思いやりを持って接してもらいたい」と語った。
「親的には苦しかっただろうなと、自分が親になって初めて気づいた」と語る今泉に対し、峯岸が「自分の子が反抗期を迎えても『ママもそうだったな』と思える？」と尋ねると、今泉は「家から追い出しちゃうかも。『親に向かって！』って思っちゃいそう」と本音をのぞかせ、スタジオの笑いを誘った。
『秘密のママ園2』#3はABEMAにて見逃し配信中。
