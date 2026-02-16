撮影 : 田中聖太郎

BE:FIRSTが2月15日(日)、 北海きたえーるにて10都市23公演を回る全国ファンミーティングアリーナツアー＜BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol​.2-＞最終公演を迎えた。

約4年振りの開催となるファンミーティングツアーはアリーナ会場へとスケールアップし、用実はBE:FIRSTの真骨頂とも言えるライブパフォーマンスはもちろん、ファンとコミュニケーションを取りながら行ったゲームコーナーや、メンバーそれぞれのソロ楽曲のパフォーマンスなど、ファンミーティングならではの内容で盛り上がった。

そして同ファンミーティングツアーより、2025年11月2日(日)夜公演の模様を収めたライブ映像の配信が開始した。

視聴チケットは、BE:FIRST Official Fan Club 「BESTY」会員限定で販売が開始されている。購入者には撮り下ろしのデジタルサンキューカードや本編の公演とは別公演のゲーム映像のデジタル特典が付与される。2026年2月23日(月)23:59までの期間限定で余韻に浸れる配信となるため、ファンの方は忘れずにチェックしてほしい。

BE:FIRSTは、9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」のリリースを発表したばかり。こちらの予約は2026年2月17日(火) 12:00から開始となる。

■『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol​.2-』ライブ映像視聴チケット 購入者特典(デジタル特典)

・デジタルサンキューカード

・東京公演DAY1のゲーム映像 詳細はこちら：https://befirst​.tokyo/tour/hello-my-besty2/news/307/

■ニューシングル「BE:FIRST ALL DAY」

2026年5月6日（水）リリース CD収録内容（全形態共通）

1​.BE:FIRST ALL DAY

2​.タイトル未定

3​.街灯

ファミリーマートクリスマスタイアップソング

4​.Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜 【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ＜映像収録内容＞

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025​.9​.13

01​.GRIT

02​.Mainstream

03​.Secret Garden

04​.Set Sail

05​.Brave Generation

06​.Boom Boom Back

07​.Great Mistakes

08​.Sailing

09​.Bye-Good-Bye

10​.夢中 映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】 【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ＜映像収録内容＞

1​.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-

2​.街灯 -Music Video-

3​.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-

4​.街灯 -Music Video Behind The Scenes- 【SG(スマプラ対応)】

価格 : \1,815 (税込) \1,650 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック ＜映像収録内容＞

1​.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-

2​.街灯 -Music Video-

3​.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-

4​.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-

5​.街灯 -Music Video Behind The Scenes- ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025​.9​.13

01​.GRIT

02​.Mainstream

03​.Secret Garden

04​.Set Sail

05​.Brave Generation

06​.Boom Boom Back

07​.Great Mistakes

08​.Sailing

09​.Bye-Good-Bye

10​.夢中 映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】 ■BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース

[販売期間 : 2026/3/5（木）23:59まで] 【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ

価格 : \4,015 (税込) \3,650 (税抜)

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 同梱：CD+グッズ : アクリルミラーキーホルダー (オリジナル集合トレーティングカード付き)

◾️映画『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』

2月6日（金）より全国公開

© B-ME & CJ 4DPLEX All Rights Reserved. 監督：オ・ユンドン、キム・ハミン

出演：SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEO

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

映画公式HP：https://befirst-themovie.jp

映画公式X：@BEFIRSTthemovie

◾️＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞ 2026年5月16日（土）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

2026年5月17日（日）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム ▼公演・チケット先行受付の詳細

https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/