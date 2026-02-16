第2子誕生の真木よう子、高齢出産のリアルを告白「そんなとこまで胸って垂れるんだ」
ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#3が15日放送。#3のスタジオ企画では、「建前爆破！まったり井戸端会議」と題して、「産後の体型変化」をテーマを語り合った。
【写真】真木よう子16歳年下イケメン恋人！
スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、「産後の体型変化」をテーマにママたちの切実なコンプレックスを深掘り。ゲストの俳優・真木よう子は「産後、気になるところは？」と聞かれると、「骨盤がグラグラになっちゃった」と告白。「だんだん歩き方のクセがおかしくなってきて、膝が痛くなってきた」と、高齢出産後のリアルな身体の不調を明かした。
また、産後美容の専門医を招き、バストに関する最新の治療法が紹介されると、真木は「胸が元々大きい」と自身のバストについて言及。第二子出産や年齢を重ねたことで「そんなとこまで胸って垂れるんだ、みたいなとこまでいく」と明け透けに語り、MC陣を驚かせる場面も。さらに真木は、俳優としてのプロ意識と母としてのリアルな体型変化の狭間で「今脱げって言われたら、いくら積まれても...」と躊躇を見せるなど、飾らないトークで場を
盛り上げていた。
『秘密のママ園2』#3はABEMAにて見逃し配信中。
