■＜GANG PARADE SO LONG TOUR」前半戦

4月18日(土) 栃木 HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2

OPEN 15:00 / START 16:00

[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp

4月19日(日) 神奈川 横浜Bay Hall

OPEN 14:00 / START 15:00

[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp

4月22日(水) 東京 Spotify O-WEST

OPEN 17:30 / START 18:30

[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp

4月29日(水祝) 千葉 柏PALOOZA

OPEN 14:00 / START 15:00

[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp

5月23日(土) 愛媛 WstudioRED

OPEN 15:00 / START 16:00

[問]デューク松山 089-947-3535 (平日 11:00〜17:00)

5月24日(日) 香川 高松MONSTER

OPEN 14:00 / START 15:00

[問]DUKE高松 087-822-2520

5月30日(土) 岩手 KLUB COUNTER ACTION MIYAKO

OPEN 15:00 / START 16:00

[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info

6月7日(日) 石川 REDSUN

OPEN 14:00 / START 15:00

[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

6月14日(日) 岐阜 CLUB ROOTS

OPEN 14:00 / START 15:00

[問] ジェイルハウス 052-936-6041

6月27日(土) 北海道 旭川CASINO DRIVE

OPEN 15:00 / START 16:00

[問]WESS info@wess.co.jp

6月28日(日) 北海道 札幌cube garden

OPEN 14:00 / START 15:00

[問]WESS info@wess.co.jp

7月11日(土) 宮城 仙台darwin

OPEN 15:00 / START 16:00

[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info

7月12日(日) 岩手 盛岡CLUBCHANGE WAVE

OPEN 14:00 / START 15:00

[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info

【チケット料金】

■通常チケット スタンディング 4,800円（税込）

■学生キャッシュバック

・中学生以下の方は当日会場にて 4,000円をキャッシュバック致します。

・高校生の方は当日会場にて 2,000円をキャッシュバック致します。

・大学院生・大学生・専門学生・短大生の方は当日会場にて1,000円をキャッシュバック致します。

※当日、学生証が必ず必要となります。お忘れない様お願い致します。

※未就学児童入場不可

※電子チケットとなります。

◆WACK FAMiLY CLUB 抽選先行/ WACK FAMiLY CLUB 海外在住者抽選先行受付

【受付日程】2月10日(火)18:00〜2月16日(月)23:00

https://www.wackfamilyclub.com/

【当落確認入金期間】2月21日(土)〜2月23日(月)

※お一人様4枚まで

◆最速プレリザーブ抽選先行

【受付日程2月17日(火)18:00〜2月24日(火)23:00

https://w.pia.jp/t/gangparade/

※お一人様4枚まで

◆プレリザーブ抽選先行二次

【受付日程】2月25日(水)18:00〜3月2日(月)23:00

https://w.pia.jp/t/gangparade/

※お一人様4枚まで

◆エリア先行

【受付日程】3月3日(火)以降

https://w.pia.jp/t/gangparade/

※お一人様4枚まで

※公演日によって受付期間が異なります。ご注意ください。

◆チケット一般発売日

【受付日程】3月14日(土)10:00〜

https://w.pia.jp/t/gangparade/

※お一人様4枚まで

【電子チケット発券開始日】

3月14日(土)10:00〜

【リセール期間】

3月18日(水)13:00〜