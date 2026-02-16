GANG PARADE、ベストアルバムよりメンバーセレクトのDisc2トラックリスト公開＋Disc3楽曲投票がスタート
GANG PARADEが6月17日（水）にリリースするラスト＆ベストアルバム『GANG FINALE』のDisc2に収録されるトラックリストが、11人のメンバーによるセレクトで決定した。
『GANG FINALE』はGANG PARADEの持つ170曲以上のオリジナル楽曲から、新曲を含む合計33曲を収録した、彼女たちの10年間の歴史が凝縮されたCD3枚組アルバム。Disc1には新曲のほか、ギャンパレメンバーのドラフト会議によって苦渋の決断で10曲がセレクトされたが、さらに今回、11人のメンバーが各自1曲ずつセレクトしたDisc2収録予定の楽曲も解禁となった。収録曲のセレクトにあたり、メンバーが選んだそれぞれの“ギャンパレ楽曲ベスト10”をまとめたプレイリストも公開となっている。
そして「GANG PARADE SO LONG!!」特設サイト内で、『GANG FINALE』Disc3に収録される楽曲を一般投票によって決定することも明らかになった。Disc1、Disc2の収録曲を除くGANG PARADEの楽曲を対象に、投票数順にベスト10曲がDisc3に収録される。投票期間は本日2月16日(月)18:00〜3月16日(月)23:59まで。
■「GANG PARADE SO LONG!!」特設サイト
下記特設サイト内にて、Disc3収録の楽曲投票が可能。
ぜひ奮ってご投票ください！
投票期間：2026年2月16日(月)18:00〜2026年3月16日(月)23:59
投票ページ：https://gangparade.jp/feature/gangfinale
【GANG PARADE “MEMBER BEST” PLAYLIST】
ギャンパレメンバーそれぞれが選曲 したプレイリストも公開
■ヤママチミキ https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_yamamachimiki
■ユメノユア https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_yumenoyua
■キャン・GP・マイカ https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_cangpmaika
■ココ・パーティン・ココ https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_cocopartincoco
■ユイ・ガ・ドクソン https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_yuigadockson
■月ノウサギ https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_tsukinousagi
■キラ・メイ https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_kilamay
■キャ・ノン https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_canon
■チャンベイビー https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_changbaby
■ナルハワールド https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_naruhaworld
■アイナスター https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_ainastar
■Last&Best Album『GANG FINALE』
2026年6月17日(水)発売
楽曲配信＆商品予約リンク： https://GANGPARADE.lnk.to/gangfinale
品番：豪華盤：WPZL-32274~7 / 完全盤：WPCL-13744~6 / 厳選盤：WPCL-13743
価格：豪華盤(3CD＋2BD)：\16,500(税込) / 完全盤(3CD)：\9,900(税込) / 厳選盤(1CD)：\3,300(税込)
CD収録内容：GANG PARADEの活動10年間にリリースされた作品から選りすぐった楽曲に、新曲を加えた全33曲。
＜Disc1：LEAD BEST＞
1. ？？？
2. Plastic 2 Mercy (2014)
3. Happy Lucky Kirakira Lucky (2015)
4. FOUL (2017)
5. Beyond the Mountain (2017)
6. CAN’T STOP (2018)
7. 現状間違いなくGO TO THE BEDS (2020)
8. PARADISES RETURN (2021)
9. ROCKを止めるな！！ (2024)
10. グッドラック・マイフューチャー (2024)
11. GANG RISE (2025)
＜Disc2：MEMBER’S BEST＞
※カッコ内は選曲メンバー名
1. Letter (ヤママチミキ)
2. WE ARE the IDOL (ユメノユア)
3. don’t forget me not (キャン・GP・マイカ)
4. SUPER PARTY PEOPLE (ココ・パーティン・ココ)
5. Alarm (ユイ・ガ・ドクソン)
6. GANG 2 (月ノウサギ)
7. 少し大人になって (キラ・メイ)
8. Träumerei (キャ・ノン)
9. pretty pretty good (チャンベイビー)
10. BREAKING THE ROAD (ナルハワールド)
11. イマヲカケル (アイナスター)
＜Disc3：ASOVIVA BEST＞
※後日発表予定
Blu-ray収録内容：
厳選盤収録曲/豪華盤 収録特典映像の詳細は後日発表いたします。
■＜Where the End Begins by WACK＞
【出演】
ASP／BiTE A SHOCK／ExWHYZ/KiSS KiSS/GANG PARADE/豆柴の大群
【公演日時】
■2026年2月22日(日) 神奈川 CLUB CITTA’【TOUR FINAL】
OPEN 16:00 / START 17:00
[問] KM MUSIC 045-201-9999
【チケット料金】
通常チケット スタンディング \5,000(税込)
※全て電子チケットとなります。
※入場時別途ドリンク代が必要です。
※未就学児童入場不可。※ダイブ、サークル、リフト、過度なモッシュ、脱衣、組体操などお客様ご自身、ならびに周囲の皆様に危険を及ぼす行為は禁止させていただきます。確認した場合、音を止めてライブ中止させていただきます。こちらの中止に伴う返金対応等はございません。
※出演者が変更となった場合も払い戻しは受付致しませんので、予めご了承下さい。
【チケットスケジュール】
◆チケット一般発売日
【通常チケット】 スタンディング\5,000(税込)
【受付日程】2025年12月13日(土)10:00~
【受付URL】https://w.pia.jp/t/wacktour/
■＜GANG PARADE SO LONG TOUR」前半戦
4月18日(土) 栃木 HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
4月19日(日) 神奈川 横浜Bay Hall
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
4月22日(水) 東京 Spotify O-WEST
OPEN 17:30 / START 18:30
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
4月29日(水祝) 千葉 柏PALOOZA
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
5月23日(土) 愛媛 WstudioRED
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]デューク松山 089-947-3535 (平日 11:00〜17:00)
5月24日(日) 香川 高松MONSTER
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]DUKE高松 087-822-2520
5月30日(土) 岩手 KLUB COUNTER ACTION MIYAKO
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info
6月7日(日) 石川 REDSUN
OPEN 14:00 / START 15:00
[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
6月14日(日) 岐阜 CLUB ROOTS
OPEN 14:00 / START 15:00
[問] ジェイルハウス 052-936-6041
6月27日(土) 北海道 旭川CASINO DRIVE
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]WESS info@wess.co.jp
6月28日(日) 北海道 札幌cube garden
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]WESS info@wess.co.jp
7月11日(土) 宮城 仙台darwin
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info
7月12日(日) 岩手 盛岡CLUBCHANGE WAVE
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info
【チケット料金】
■通常チケット スタンディング 4,800円（税込）
■学生キャッシュバック
・中学生以下の方は当日会場にて 4,000円をキャッシュバック致します。
・高校生の方は当日会場にて 2,000円をキャッシュバック致します。
・大学院生・大学生・専門学生・短大生の方は当日会場にて1,000円をキャッシュバック致します。
※当日、学生証が必ず必要となります。お忘れない様お願い致します。
※未就学児童入場不可
※電子チケットとなります。
◆WACK FAMiLY CLUB 抽選先行/ WACK FAMiLY CLUB 海外在住者抽選先行受付
■通常チケット スタンディング 4,800円（税込）
【受付日程】2月10日(火)18:00〜2月16日(月)23:00
https://www.wackfamilyclub.com/
【当落確認入金期間】2月21日(土)〜2月23日(月)
※お一人様4枚まで
◆最速プレリザーブ抽選先行
■通常チケット スタンディング 4,800円（税込）
【受付日程2月17日(火)18:00〜2月24日(火)23:00
https://w.pia.jp/t/gangparade/
※お一人様4枚まで
◆プレリザーブ抽選先行二次
■通常チケット スタンディング 4,800円（税込）
【受付日程】2月25日(水)18:00〜3月2日(月)23:00
https://w.pia.jp/t/gangparade/
※お一人様4枚まで
◆エリア先行
■通常チケット スタンディング 4,800円（税込）
【受付日程】3月3日(火)以降
https://w.pia.jp/t/gangparade/
※お一人様4枚まで
※公演日によって受付期間が異なります。ご注意ください。
◆チケット一般発売日
【受付日程】3月14日(土)10:00〜
https://w.pia.jp/t/gangparade/
※お一人様4枚まで
【電子チケット発券開始日】
3月14日(土)10:00〜
【リセール期間】
3月18日(水)13:00〜
