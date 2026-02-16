Travis Japan が4月15日にリリースする2ndCDシングル「陰ニモ日向ニモ」より、リード曲「陰ニモ日向ニモ」先行配信をスタート。さらに18時よりミュージックビデオを公開した。

この楽曲は、七五三掛龍也が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の挿入歌で、一輪の「無垢な花（Flower）」を巡る執着と、愛ゆえに修羅場を厭わない強い意志を描いたエモーショナルなナンバー。二面性を強調するリリックとクール且つ高速なビートも聴きどころだ。

今作のMV監督は大河 臣(Shin Okawa)がつとめ、昨年12月の都内スタジオにて約17時間かけて撮影された。楽曲のテーマである「二面性」を“リバーシ”を用い、衣装も黒のスーツと白の衣装と視覚演出で象徴的に描き出されている。

巨大な”リバーシ”の盤面を模したダンスステージやモスグリーンの壁で囲まれたダークな部屋でのメンバーの表情から、主人公の揺れ動く心理と、周囲との駆け引きを表現。楽曲全体を通して、世界が全て黒に変わっても、たった一石の「白（無垢な存在）」を守り抜く楽曲の持つ圧倒的な「独壇場」感が体現されている。

また今作のコレオグラファーを務めたのは、s**t kingzのOguri。メンバーそれぞれの歌唱パートと個性を最大限に引き出す、Travis Japanにしか表現のできないアクロバティックで芸術性の高いフォーメーションが見どころ。サビでは「表と裏」をテーマに、手の振り付けによってその二面性を象徴的に表現している。ラストサビにかけて盛り上がるパートは躍動感や力強さを感じる一方、“静”を際立たせるウォーキングのような大人でクールな振り付けもポイントとなっている。

サビ後半の中村の歌パートのリリックが速く、細かな音まで拾い切った振り付けで全員で一糸乱れぬシンクロで見せる点は、非常に難易度が高く、Travis Japanでも苦戦していた。リップシンク多めのメンバーの表情に寄った映像が多数、Travis Japan史上最高にセクシーで色香溢れる映像には要注目だ。

■コレオグラファープロフィール

■Oguri (s**t kingz)

アメリカ最大のダンスコンテスト「BODY ROCK」で2年連続優勝。23年10月25日にはダンサー初の単独武道館ライブを即完売させた、日本を代表する世界的ダンスパフォーマンスグループ s**t kingzのメンバー。

ジャズ・タップ・ヒップホップなど幅の広い表現力が見るものを惹きつけるグルーヴが魅力。三浦大知・King & Princeなど数多くの国内外アーティストの振付を手掛け、エンターテインメントシーンの最先端で活躍し続けている。

また、俳優としても活動の幅を広げている。 近年の主な出演作に、【映像】ドラマ「アンチヒーロー」「ブギウギ」、映画「孤狼の血LEVEL2 」、【舞台】『球体の球体』、劇団papercraft『空夢』、『ある都市の死』など。

■2nd CD SINGLE「陰ニモ日向ニモ」

2026年4月15日(水)発売 【初回T盤】（CD＋Blu-ray/CD+DVD）

■三方背ケース＋ステッカーシートA＋トレカ7枚セットA

▼初回T盤(Blu-ray)

品番：UPCC-9021価格：1,980円(税込)

▼初回T盤(DVD)

品番：UPCC-9022 価格：1,650円(税込) 【Disc1(CD)】

01​​. 陰ニモ日向ニモ

02​​. Dance With Me 〜Lesson 2〜 【Disc2(Blu-ray/DVD)】

・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-

・陰ニモ日向ニモ -Behind the scenes-

・TJ Cam ~MV撮影Vlog~

▼グッズ

・ステッカーシートA &トレカ7枚セットA 【初回J盤】（CD＋Blu-ray/CD+DVD）

■三方背ケース＋ステッカーシートB＋トレカ7枚セットB

▼初回J盤(Blu-ray)

品番：UPCC-9023 価格：1,980円(税込)

▼初回J盤(DVD)

品番：UPCC-9024 価格：1,650円(税込) 【Disc1(CD)】

01​​. 陰ニモ日向ニモ

02​​. 君がいるだけで 【Disc2(Blu-ray/DVD)】

・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-

・陰ニモ日向ニモ -Dance Performance Video-

・Dance Performance Video -Behind the scenes- ▼グッズ

・ステッカーシートB &トレカ7枚セットB 【通常盤 (初回・通常プレス)】（CD）

■スリーブケース（*初回プレスのみ）

▼通常盤 初回プレス(CD)

品番：UPCC-9025 価格：1,320円(税込) 【Disc1(CD)】

01​​. 陰ニモ日向ニモ

02​​. As We Are

03​​. On My Road 【FC限定盤】（CD＋Blu-ray/CD＋DVD）

■三方背ケース＋フォトブック

▼FC限定盤(Blu-ray)

品番：PROJ-5919 価格：4,180円(税込)

▼FC限定盤(DVD)

品番：PROJ-5920 価格：3,850円(税込) 【Disc1(CD)】

01​. 陰ニモ日向ニモ 【Disc2(Blu-ray/DVD)】

・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-

・PTJG 〜トラジャ完璧王決定戦！〜 ▼グッズ

フォトブック

FC限定盤オーダー受付期間：

2026年4月1日(水)23:59まで

※ご注文受付期間内でも予定数に達し次第、販売終了となります。 ＜タイアップ＞

「陰ニモ日向ニモ」

テレビ朝日系オシドラサタデー「ぜんぶ、あなたのためだから」挿入歌

テレビ朝日系にて毎週土曜23:00放送 「As We Are」

『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』テーマソング

ABCテレビにて毎週水曜25:39放送