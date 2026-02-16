FOMARE、47都道県ツアー＜OVER＞第4弾ゲスト発表にハルカミライやIvy to Fraudulent Gameなど6組
群馬県高崎発日本語ロックバンドFOMAREが、現在開催中の47都道府県ツアー＜OVER TOUR 25-26＞より第4弾ゲストアーティストを発表した。
発表されたのは、3月24日の秋田公演から4月28日名古屋公演まで。ゲストアーティストとして、NEK!、ハルカミライ、UNFAIR RULE、ザ・ボーイズ＆ガールズ、Ivy to Fraudulent Game、KAKASHIの出演が決定した。4月11日の福島公演と4月12日の岩手公演のゲストアーティストは追って発表される予定だ。
なお、現在ソールドアウトしている公演についても、一部公演で追加販売が予定されているとのこと。最新情報はFOMARE公式SNSにて。
■＜FOMARE “OVER TOUR 25-26”＞
▼2025年
12月16日(火) 福岡・BEAT STATION ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
12月17日(水) 長崎・長崎studio Do! ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
12月19日(金) 岡山・岡山IMAGE ※SOLDOUT
w/ ヤングスキニー
12月23日(火) 埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3
w/ サテライト
▼2026年
1月07日(水) 千葉・千葉LOOK ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月08日(木) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA ※SOLDOUT
w/ OVER ARM THROW
1月10日(土) 山梨・甲府 KAZOO HALL ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月13日(火) 新潟・新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月15日(木) 長野・長野 CLUB JUNK BOX ※SOLDOUT
w/ PEDRO
1月17日(土) 三重・松阪 M’AXA ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月21日(水) 福井・福井CHOP ※SOLDOUT
w/ かずき山盛り
1月22日(木) 富山・富山 SOUL POWER ※SOLDOUT
w/ ROTTEN GRAFFTY
1月24日(土) 石川・金沢 EIGHT HALL ※SOLDOUT
w/ ROTTEN GRAFFTY
1月26日(月) 岐阜・柳ヶ瀬 ants ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月31日(土) 島根・出雲 APOLLO
w/ MIGHTY HOPE
2月02日(月) 広島・LIve space Reed ※SOLDOUT
w/ MIGHTY HOPE
2月05日(木) 和歌山・CLUB GATE
w/ SIX LOUNGE
2月06日(金) 奈良・NEVER LAND ※SOLDOUT
w/ SIX LOUNGE
2月08日(日) 滋賀・U☆STONE ※SOLDOUT
w/ Blue Mash
2月10日(火) 徳島・club GRINDHOUSE
w/ yonige
2月11日(水) 高知・X-pt.
w/ yonige
2月13日(金) 兵庫・太陽と虎 ※SOLDOUT
w/ totemぽぉる
2月15日(日) 鳥取・米子 AZTiC laughs
w/ アルステイク
2月17日(火) 山口・LIVE rise SHUNAN ※SOLDOUT
w/ アルステイク
2月21日(土) 香川・高松 DIME ※SOLDOUT
w/ TETORA
2月22日(日) 愛媛・松山 W studio RED
w/ TETORA
3月01日(日) 静岡・Live House 浜松窓枠 ※SOLDOUT
w/ LOFT
3月02日(月) 京都・KYOTO MUSE ※SOLDOUT
w/ LOFT
3月05日(木) 大分・club SPOT ※SOLDOUT
w/ HERO COMPLEX
3月06日(金) 佐賀・GEILS
w/ HERO COMPLEX
3月09日(月) 熊本・Django
ONE MAN SHOW
3月11日(水) 宮崎・LAZARUS
w/ ammo
3月12日(木) 鹿児島・SR HALL ※SOLDOUT
w/ ammo
3月22日(日) 青森・八戸 LIVE HOUSE FOR ME ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
3月24日(火) 秋田・Club SWINDLE
w/ NEK!
3月25日(水) 山形・酒田 MUSIC FACTORY
w/ NEK!
4月02日(木) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター ※SOLDOUT
w/ ハルカミライ
4月08日(水) 茨城・水戸 LIGHT HOUSE ※SOLDOUT
w/ UNFAIR RULE
4月09日(木) 栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2 ※SOLDOUT
w/ UNFAIR RULE
4月11日(土) 福島・郡山 Hip Shot Japan
w/ TO BE ANNOUNCED
4月12日(日) 岩手・the five morioka ※SOLDOUT
w/ TO BE ANNOUNCED
4月14日(火) 宮城・仙台 darwin ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
4月16日(木) 北海道・cube garden ※SOLDOUT
w/ ザ・ボーイズ＆ガールズ
4月18日(土) 北海道・旭川 CASINO DRIVE
w/ ザ・ボーイズ＆ガールズ
4月27日(月) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
w/ Ivy to Fraudulent Game
4月28日(火) 愛知・名古屋 CLUB QUATTRO ※SOLDOUT
w/ KAKASHI
5月22日(金) 東京・日本武道館
6月20日(土) 沖縄・桜坂 セントラル
▼チケット
・チケットぴあ ※全公演
https://w.pia.jp/t/fomare-overtour/
・ローソンチケット ※出雲 / 広島 / 和歌山 / 奈良 / 滋賀 / 徳島 / 高知 / 米子 / 周南 / 高松 / 松山
https://l-tike.com/fomare-overtour/
・イープラス ※出雲 / 広島 / 和歌山 / 奈良 / 滋賀 / 徳島 / 高知 / 米子 / 周南 / 高松 / 松山
https://eplus.jp/fomare-overtour/
※3月以降の公演についてはチケットぴあにて
■＜FOMARE LIVE at 日本武道館＞
5月22日(金) 日本武道館
open18:00 / start19:00
▼チケット
全席指定 7,800円(税込)
https://w.pia.jp/t/fomare-budokan/
関連リンク
◆FOMARE オフィシャルサイト
◆FOMARE オフィシャルX
◆FOMARE オフィシャルInstagram
◆FOMARE オフィシャルTikTok
◆FOMARE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆FOMARE レーベルサイト