ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨１６日、東京・フジテレビ本社で「ＦＵＪＩ ＦＵＴＵＲＥ ＵＰＤＡＴＥ〜新コンテンツ発表会〜」第１弾「タイムレスマン」記者発表に出席した。

昨年４月に８人体制初の冠番組として始まった「タイムレスマン」（火曜・深夜０時１５分）が、今年４月から金曜ゴールデン昇格を決めた。これまで深夜番組ながら高い支持を集め、見逃し無料動画配信サービス「ＴＶｅｒ」の人気バラエティーランキングでは常に上位にランクイン。実績が認められ、今回放送開始からわずか１年での“スピード出世”を勝ち取り、放送時間も現在の３０分から１時間に倍増される。

放送開始からわずか１年での“スピード出世”に菊池は「１年でこの場にお呼びいただけたことはとても光栄」と感謝。来月２０日にゴールデン特番放送（金曜・後９時５８分）決定をサプライズ発表されると、レギュラー放送との間隔の短さから「これ４月が＃１になるのか、こっち（特番）＃１がになっちゃいます？」とボケながら喜んだ。

会見の締めを任された菊池は「深夜からゴールデンに上げていただいて、たくさんの期待があるかと思いますので、その期待に応えられるように精一杯、深夜の頃から変わらず、汗をかいて全力でぶつかっていきたいと思います」と呼びかけた。