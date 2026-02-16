黒ゴムは卒業ーー！【LAKOLE】330円でシャレる♡「大人のこなれヘアゴム」

髪をまとめる時に使っている黒ゴム、シンプルだけど地味すぎる……？ そんな人におすすめしたいアイテムを編集部がリサーチ。今回注目した【LAKOLE（ラコレ）】には、ハイセンスなヘアゴムが豊富に揃っています。330円という驚きのプチプラながら、大人の日常になじむ上品で洗練されたデザインが魅力。今回は、定番の黒ゴムから卒業したい人へ向けて、サッと結ぶだけでこなれ感を演出できる優秀アイテムをご紹介します。

繊細な光沢が上品に映える、パールライクゴム

【LAKOLE】「パールヘアゴム」\330（税込）

フェイクパールをぎゅっと固めたようなデザインが、ヘアスタイルに女性らしい華やぎを添えてくれます。低めの位置でまとめたポニーテールに合わせれば、カジュアルな装いも一気に上品な印象に様変わり。フェイクパールの柔らかな輝きがアクセントになり、後ろ姿まで抜かりなくオシャレに魅せてくれます。

繊細な煌めきを放つ、大人な編み込みデザイン

【LAKOLE】「ビーズ編みヘアゴム」\330（税込）

細かなビーズがぎっしりと編み込まれたヘアゴムは、動くたびに光を反射して繊細なニュアンスを作り出します。髪をざっくりとまとめて添えるだけで、洗練された雰囲気をもたらしてくれそう。スタッフのMARU.ymhさんによると「ゴムが強めなところもお気に入りポイント」なのだそう！

クールな後ろ姿を作る、スタイリッシュなメタルライン

【LAKOLE】「ストレートメタルヘアゴム2」\330（税込）

ストレートのメタルモチーフが、日常のヘアアレンジを都会的でシャープな印象に変えてくれます。タイトなポニーテールに合わせれば、メタルのラインが際立ち、凛とした大人の魅力を引き出してくれそう。無駄のないシンプルなフォルムは、幅広い髪色になじみやすく、こなれ感を演出するのに最適です。

オンオフ問わず使える上品なロールモチーフ

【LAKOLE】「メタルロールヘアゴム」\330（税込）

丸みを帯びたメタルパーツが重厚感を与え、結ぶだけでアクセサリーをまとっているような高級感を演出。落ち着いたハーフアップのアクセントにすれば、オフィスシーンでも浮かない、品のある知的なスタイルに。上品なゴールドカラーが、普段のヘアスタイルをワンランク格上げしてくれます。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：内山友里