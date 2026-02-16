ｔｉｍｅｌｅｓｚが１６日、東京・フジテレビ本社で「ＦＵＪＩ ＦＵＴＵＲＥ ＵＰＤＡＴＥ〜新コンテンツ発表会〜」第１弾「タイムレスマン」記者発表に出席した。

昨年４月に８人体制初の冠番組として始まった「タイムレスマン」（火曜・夜１２：１５〜）が、今年４月から金曜ゴールデン昇格（夜９：５８〜１０：５２）を決めた。これまで深夜番組ながら高い支持を集め、見逃し無料動画配信サービス「ＴＶｅｒ」の人気バラエティーランキングでは常に上位にランクイン。実績が認められ、放送時間も現在の３０分から１時間に倍増される。

放送開始からわずか１年での“スピード出世”に佐藤勝利は「このスピード感で（ゴールデン番組を）やらせていただくことに気合が入る。初心を忘れずにやりたい」と宣言。菊池風磨も「１年でこの場に呼んでいただけて光栄」と喜んだ。会見出席前には収録を行ってきたようで、猪俣周杜は「色々豪華になっている」と新たな番組セットについても言及した。

これまでには、ペットボトルを投げて、回して、立てる新競技「立道（たてどう）」や８人で楽曲の音階をシェアし、正確に歌えるかに挑む「ミュージックシェア」など様々な名物企画も誕生。今後の展望について猪俣は「何かを賭けて椅子取りゲームしたい」と語ると、原嘉孝も「俺は木村拓哉さんと話がしたい！」と大声で宣言した。

さらに、３月２０日にゴールデン特番放送（金曜・夜９：５８〜）決定をメンバーにもサプライズ発表。８人は「ありがとうございます」と声をそろえた。