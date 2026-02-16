Age Factoryが、2026年11月8日に開催する日本武道館ワンマン公演のチケット詳細を発表した。あわせて八木幣二郎が手がけた武道館公演の新ビジュアルも公開され、公演の世界観が提示されている。 写真は築山礁太が担当。

本公演はAge Factoryにとって初の日本武道館公演であると同時に、主催企画シリーズ“twilight”として開催される。“twilight”は2021年よりスタートしたライブシリーズで、普段のライブとは異なるセットリストで過去曲も多く披露される、特別な構成が特徴の企画となっている。チケットは本日2月16日18:00よりファンクラブ〈AGE APARTMENT〉にて先行受付がスタート。

さらに本日21:00には、2025年11月3日にZepp DiverCityで開催されたAge Factory presents “Sono nanika in my daze” Release Tourファイナル公演より、「Sono nanika in my daze」「漆黒」のライブ映像2曲が、Age Factory公式YouTubeチャンネルにて公開される。

また、映画『THE MAN IN THE MIDDLE / 真ん中の男』の主題歌・挿入歌として書き下ろされた「静脈/ERROR」が、春頃にリリース予定であることも発表されており、こちらも引き続き続報が待たれるところだ。

■＜Age Factory presents “twilight 2026″＞ 2026年11月8日（日）日本武道館

OPEN 17:30 START 18:30

前売りチケット：7,500円(税込)

お問い合わせ ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 （平日12:00〜18:00） ▶︎FC先行（抽選）

受付期間：2月16日（月）18:00〜3月1日（日）23:59

受付URL：https://agefactory.bitfan.id/

◾️＜Age Factory presents “AGE APARTMENT TOUR 2026”＞ 2026年

3月3日（火）UMEDA CLUB QUATTRO

OPEN 18:30 / START 19:30

前売りチケット：4,200円（税込・ドリンク代別／全自由／オールスタンディング）

お問い合わせ：サウンドクリエーター

TEL：06-6357-4400（平日12:00〜15:00 ※祝日を除く） 3月4日（水）NAGOYA CLUB QUATTRO

OPEN 18:30 / START 19:30

前売りチケット：4,200円（税込・ドリンク代別／全自由／オールスタンディング）

お問い合わせ：JAIL HOUSE

TEL：052-936-6041（平日11:00〜15:00） 3月12日（木）KAWASAKI CLUB CITTA’**

OPEN 18:30 / START 19:30

前売りチケット：

・1Fスタンディング 4,200円（税込・ドリンク代別）

・2F指定席 4,700円（税込・ドリンク代別）

お問い合わせ：ホットスタッフ・プロモーション

TEL：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）