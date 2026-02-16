timelesz、木村拓哉との再共演を熱望 原嘉孝「おれはいま！木村さんと話がしたい！」
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が16日、都内で行われたフジテレビ「FUJI FUTURE UPDATE〜新コンテンツ発表会〜」第1弾『タイムレスマン』記者発表に登壇。大先輩・木村拓哉との再共演を熱望した。
【写真】人気企画「立道」に挑む猪俣周杜
同番組はtimeleszが出演するフジテレビ系バラエティー。これまで火曜深夜に放送されていたが、4月から毎週金曜9時58分からの放送枠に移動することになった。ゴールデン進出にあたり、やってみたい企画を聞かれると、原は「おれはいま！木村さんと話がしたい！」と力強く主張した。
7日に放送された二度目の全国ネット＆GP帯進出にて憧れの大先輩・木村拓哉と対面し、それぞれ1対1の“サシトーク”を繰り広げたtimelesz。しかしその企画は、トークテーマが書かれた8枚のフリップの中から気になるものを木村が順番に選び、そのテーマを書いたメンバーと木村が1対1で5分間トークするというもので、原は“サシトーク”ならず。
「質問がつまんなかったからです」としょんぼり話す原に、佐藤は「そんなことない」とフォロー。もう1回話せるチャンスがもらえるならと聞かれると、原は「取材ごとにヘアはどうやって変えているかとか」と声を弾ませたが、菊池から「失敗でーす！」と却下され大きな笑いが起こっていた。
「どこかで木村さんにお越しいただける機会をいただければ」と再共演を熱望したtimelesz。そのほか、橋本が「信頼じゃんけんのリベンジ」、猪俣は「椅子取りゲーム」を希望していた。
8人体制timelesz初の冠番組としてスタートし、メンバーたちが「全力で、汗をかく！」を合言葉に全員一丸となってさまざまなロケ番組に挑戦する内容になっている。また、3月20日午後9時58分からはゴールデンでフライング特番が放送される。
MCは、フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが務めた。
