巨人の丸佳浩外野手（36）が15日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。後輩の泉口友汰内野手（26）について「先輩にあいさつしません」「なめくさってますね」とバラエティー仕様のサービストークで笑いを誘った。

昨年11月30日に放送された丸と番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」川島明（47）らによる“BBQプロジェクト”の完結編。

丸はリチャード内野手（26）にダメ出しをしまくったあとで、リチャードと同学年の1999年生まれ、泉口にもダメ出しを行った。

「ちなみに泉口は全然先輩にあいさつしません」と冷静な声の丸。

「僕のロッカーがあって、彼のロッカーが後ろ（丸からは見えない裏側）にあって。で、僕が泉口に“イズ〜！”って言ったら“はい”ってアイツも答えてくれて。（裏側に回って）パッ！って見たらアイツ、ロッカーに足のっけて携帯（電話）いじりながら。僕がこっちから話しかけてんのに“はい〜”“はい〜”って。“おいコラ！お前！”って」とソファに寝っ転がってロッカーに足をのせ、スマホをいじっていたとぶっちゃけた。

大阪桐蔭、青山学院大、NTT西日本とアマチュア野球の王道を歩み、テレビインタビューでも紳士的な態度で実直な“きちんと系”に見える泉口だが、ま、まさかそんな“裏の顔”が………？？？

川島が「大物ですね」とまとめると、丸は「はい。なめくさってますね」と腕組みをしながら最後までバラエティー仕様のサービストークを貫いて笑いを誘った。

この丸のタレコミを受け、番組が泉口を直撃すると「めっちゃリラックスしてました。誰に呼ばれたかはっきり分かってなくて、とりあえず返事したんですけど、それが丸さんだったんですよ。やらかした！と思って…」と苦笑い。

「一生言われるんやろなって…」としっかりオチをつけ、こちらもきっちり笑いを取っていた。