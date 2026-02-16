“令和のグラビアクイーン”ことタレントの沢口愛華（22）が14日、世界ラリー選手権の中継にスタジオゲストとして出演。バレンタインデーならではの“粋な計らい”を見せ、視聴者を沸かせた。

【映像】生中継で胸キュンな姿（実際の様子）

番組の進行中、CMに入る直前のタイミングでカメラを向けられると、沢口は満面の笑みでカメラに向かって手を振り、「ハッピーバレンタイン！」と一言。さらに両手でハートマークを作るアドリブのポーズを披露した。

不意打ちの“胸キュン”ポーズに、視聴者も即座に反応。「沢口さんかわいいね」「進行も上手いしほんとステキ」といった声が寄せられた。

放送終了後、沢口は自身のInstagramを更新。「初メンツで勝田選手の走り、見届けました！このあとの巻き返し、大期待!!」と綴り、共演者とともに笑顔で収まる最新ショットを公開した。

この投稿に対しても、ファンからは「happy valentine 愛華ちゃん 可愛いい」「素敵な写真」など、多くの反響が寄せられている。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）