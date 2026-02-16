2月14日の深夜、大阪・道頓堀で17歳の少年ら3人が刺され、うち1人が死亡した事件。発生から約10時間後、警察は岩崎龍我容疑者（２１）を殺人容疑で緊急逮捕しました。岩崎容疑者と被害少年らは道頓堀にあるグリコの看板の下の遊歩道、いわゆる「グリ下」に出入りしていて、面識があったとみられています。事件発生時、現場では何が起きていたのか…。最新情報をまとめました。

事件直後の現場の状況は？

事件が発生したのは14日午後11時56分ごろ。大阪・道頓堀近くのビルで、17歳の少年3人が刃物で刺されました。このうち、会社員の鎌田隆之亮さんが胸などを刺され死亡したほか、別の少年1人が意識不明の重体、もう1人が内臓を損傷するなど全治３週間の大けがをしました。

現場は御堂筋沿いの戎橋近く、観光客や若者で賑わう繁華街のど真ん中です。事件発生から約1時間半後の現場では、一帯に規制線が張られ、複数の担架が用意されるなど、消防隊員や警察官が出入りする緊迫した状況が続いていました。

3人を刺した男は現場から逃走していましたが、事件発生の約10時間後、警察は現場から約1.5km離れた浪速区内の路上で、無職の岩崎龍我容疑者（21）を殺人の疑いで緊急逮捕しました。

トラブルのきっかけは「知人への迷惑行為」か

捜査関係者などによると、事件直前、岩崎容疑者が少年の知人である少女に対して迷惑行為（嫌がるような言動など）を行い、それを少年らが注意したことで口論に発展したとみられています。現時点のMBSの取材では、少女がけがをしたという情報は入っていません。

現場のビルの警備員は「モニターに7〜8人が見えた。バーンという壁の音が聞こえて、これは完全にもめてるな、と」などと話していて、集団での揉め事に発展していた様子がうかがえます。

警察の調べに対し、岩崎容疑者は「殺意はありませんでした。初めはナイフで威嚇するつもりだったが、向かってきた男の胸付近を突き刺した」と供述しています。

容疑者は殺人容疑で逮捕されましたが、刑法における「殺人罪」は殺意をもって人を死亡させたときに成立するため、今後罪を立証する上で「殺意の有無」が大きな争点となる可能性があります。

容疑者の人物像は？「ふだんから刃物を持っていた」との情報も

岩崎容疑者と被害少年らは道頓堀にあるグリコの看板の下の遊歩道、いわゆる「グリ下」に出入りしていて、面識があったとみられています。

岩崎容疑者の知人とみられる人物は、容疑者について「（容疑者は）グリ下によくいる。会ったことある。ふだんは優しい人ですがカッとなりやすい」と話しています。

また、グリ下に出入りする複数の人によると、「ふだんから刃物を持っていた」「カッとなると刃物を取り出す」といった情報も聞かれています。

岩崎容疑者は、現在も取り調べが続いているということです。

若者のたまり場「グリ下」の対策と実態

「グリ下」をめぐっては、2023年8月、行政・警察・地元商店街・NPOなどが連携して「グリ下会議」を発足し、以下のような対策に取り組んでいます。

・戎橋下の照明の改修

・安心できる宿泊場所の支援

・自立相談の支援

また、大阪市は2025年3月、1600万円を投じて座り込みを防ぐための「塀」を設置するなどの対策を講じましたが、若者たちは隣接する階段などに移動して集まり続けているということで、根本的な解決には至っていないといえます。

行政学者・中野教授「日本の行政が苦手な問題」

この「グリ下」をめぐる問題について、行政学者である神戸学院大学・中野雅至教授は次のように指摘します。

「非常に難しい問題。例えば経済政策なら経済成長、物価対策なら物価を下げる、と（目標が）はっきりしていますが、家庭に帰すのがいいのか、でも家庭に帰れない子もいるので、目標自体がわからない。日本の行政は連携するということが苦手で、数ある問題の中で最も難しい部類です」（中野教授）

グリ下に集まる少年少女たちの抱える問題には貧困や家庭環境など様々な要素が入り混じっているといわれています。中野教授は「日本の行政は連携が苦手」「一方、彼らと最も近い距離で接しているのはNPO」と指摘。NPOに予算を投入して課題解決に取り組んでもらうのが即効性の高い施策と考えられる、などと述べました。