市川 修一さんの兄・健一さんら北朝鮮による拉致被害者家族が16日、高市総理と面会しました。家族らは高市総理に対し「日朝首脳会談を実現し、拉致問題が解決できるよう信じている」と訴えかけました。



穏やかな陽気となった15日。北朝鮮による拉致被害者市川 修一さんの兄・健一さんは南九州市の「川辺二日市」の会場にいました。春の訪れを告げる県内最大の市で拉致問題の解決への協力を求め、署名活動を行いました。会場を訪れた人は署名に応じたり、 励ましの言葉をかけていました。





（署名をした男性）「ニュースでよく見ていた方なので少しでも力になれたら。是非解決に向かってほしい」（市川修一さんの兄・健一さん）「本当にたくさんの署名をいただいています。助かります。国民の皆様方の支援がなければ拉致問題はなかなか進まない。外交を動かすために皆様方の力が必要なんです。本当にありがたいです」市川さんの隣で署名を呼びかける高校生の姿もありました。甲南高校2年の福留 豪希さんです。今、拉致問題に関心を持つ若者の輪が広がっています。今年1月、福留さんは川内高校2年の羽島 奈穂さんと寺田副知事のもとを訪れました。去年行われた政府主催の北朝鮮による拉致問題に関する作文コンクールで羽島さんは最優秀賞、福留さんは優秀賞に輝きました。署名活動のほか、拉致に関する勉強会を開くなど啓発活動を行っている2人。寺田副知事に受賞の報告をするとともに今後の活動への協力を求めました。（川内高校2年・羽島奈穂さん）「鹿児島県全体で拉致問題を取り上げてくれるようなイベントや署名活動が実現できれば」（甲南高校2年・福留豪希さん）「新潟県や鳥取県でやっている県民集会みたいなものを鹿児島でも実施できないかと思っている」若い世代が拉致問題の解決へ力強く後押しする中、大きな動きがありました。高市総理は、16日午後、市川さんたち拉致被害者家族と総理官邸で面会しました。（高市早苗首相）「この拉致問題解決は私に課せられた使命だと思っています。金正恩委員長と首脳同士で正面から向き合う覚悟でございます」家族らは高市総理に対して「日朝首脳会談を実現し、拉致問題が解決するよう信じている」と訴えかけました。（横田めぐみさんの弟 横田拓也さん）「高市総理から金正恩委員長に対して、改めて拉致事件解決に向けた強い意思表示をしていただくことを期待しています」拉致問題解決に向けて、北朝鮮、そして拉致被害者家族とどう向き合っていくのか。今後の高市総理の手腕に注目が集まります。