女性バンドボーカル、痴漢被害を告白。怒り心頭「触ったお前、覚悟しろよな。絶対見つけるからね？」
日本のガールズヘヴィメタルバンド・NEMOPHILAのボーカル・mayuさんは2月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。ライブ中に痴漢に遭ったことを明かし、強い怒りと決意をつづりました。
【投稿】mayu、痴漢被害を報告
さらに「360度カメラでも、固定カメラでも撮影してます。犯人見つけたら証拠として警察に提出します。普通に嫌な思いしたしね！やめてや！ 次現行犯で見つけたら本気で殴ります！ 触ったお前、覚悟しろよな。絶対見つけるからね？ よろしく」と犯人特定への強い意志をつづりました。
ファンからは、「物凄く残念な事案ですね」「もう次からは、降りない方が良いのかもしれませんね」「普通にライブ出入り禁止で良いんじゃないかなぁ」「最っ高に楽しかったのに、コレは許せん！」「二度とこんなことが起こらないようにちゃんと見張ります」「嫌な思いされましたね」「絶対現れると思ってたけど…思ってたより早かった……」「絶対許してはいけません」など、心配の声などが多く上がっています。
さらに、「恐怖とか怒りよりも、今後同じことで嫌な思いをする人が1人でも減って欲しいから私は今回本気で探します。シーン全体の問題と思ってます。とりまほかのメンバーじゃなくてよかった」とのことです。今後犯人が見つかることを祈りたいですね。
(文:中村 凪)
