地震による大規模な火災で甚大な被害を受けた石川県輪島市の朝市通りについて、

輪島市は3月から道路の整備を始め、春のうちに建物の再建にも着手する予定です。朝市周辺の再開に向けた第一歩

◇輪島市・坂口茂市長…「本町周辺地区では、土地区画整理事業の実施に伴い、最も早い街区では、2026年春から住宅や店舗の再建に着手が可能な状態となる見込み」

輪島市では3月から、朝市通りの道路の整備をスタートします。もともと店舗が立ち並んでいたメインの通りを拡張して「にぎわいの軸」と位置づけ、周辺に災害公営住宅や多目的広場の建設を計画しています。

…「私の場所は、輪島市から多目的広場になりますよという案内を受けたので、その土地を輪島市に譲って貰えないかという話で反対もない、わかりましたよと。輪島市の出す条件で譲った流れですよね」

朝市が並ぶ本町地区に住宅があった橋爪和夫さん。大規模火災で家は全焼、現在も仮設住宅で暮らしていて、朝市の再生に向けて土地を提供しました。

◇橋爪和夫さん…「更地になった段階で、どこかで気持ちが吹っ切れてしまって。むしろどんな町になるんだろう？という興味の方が強い。町がどういう風に変わって、それに自分が協力できるならそれでいいや、そんな感じですね」

朝市にテナント型施設整備の動きも

輪島市商店街連合会の高森健一会長は、複数の店舗が入居できる施設の整備を計画しています。

◇輪島市商店街連合会・高森健一会長…「最終的には4か所（4棟）に建てる計画」「ここに入って営業再開して3年間は家賃かからない形で営業を続けることができる。またあそこにどれだけ賑わいが戻ってくるかは未知数じゃないですか。だからそれこそポツンと一店舗ではしょうがないですよ。ある程度、賑わいが出てくるなという見込みが見えてはじめて、再建しようかなという形になる。これは第一弾として、何か作って、人が来るような状況にもっていかないと始まらないかなという事業ですよね」

一方、輪島朝市の関係者は…

◇露店を出す人…「スタートした区切りだけなので、まだ私たちがどう動けるか決まっていないですし、個人で動ける状態でもないですし、もちろん早く戻りたいけれど、家の再建もあるし」

輪島朝市組合・冨水長毅組合長は、元の場所での再開まで5年ほどかかると見込み、組合員の減少が懸念される中で、新たな担い手の確保が必要と考えています。

◇輪島朝市組合・冨水長毅組合長…「新しく次の担い手、新しい組合員に入って頂く」「地元の方だけでなく能登全域、金沢からでも月1回、週1回出て頂ける方でも組合員になって頂く交流関係人口を増やしながら、また新たな朝市を作っていきたい」