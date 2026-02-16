「残念すぎる」プロレスラー、「出禁になりました」報告に驚きの声「えぇっ！？」「何があったんだ…」
プロレスラーの関札皓太選手は2月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。「出禁になりました」と報告したところ、驚きの声が寄せられています。
【写真】プロレスラー「出禁になりました」
この投稿には「えぇっ！！？？？」「なんてこった」「何があったんだ…」「ヘビーなニュース」「残念すぎる」「悲しい別れかと思ってびびった……」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「なんてこった」「残念すぎる」関札選手は「【悲しいお知らせ】厳重注意を受けましてヘビが全日本プロレスを出禁になりました」と報告。「元祖爬虫類レスラー」として知られる関札選手ですが、ついにヘビが出禁となってしまいました。これにはファンも反応。
「30匹くらい飼育してるよ」また「みんなヘビ大好きなんだね。他にもカメにトカゲにヤモリを30匹くらい飼育してるよ。この子達はみんな我が家で繁殖したんだ！」とつづり、飼育している爬虫類を写真で紹介。プロレスの現場からは出禁となってしまったものの、関札選手の爬虫類への愛は本物のようです。今後の活躍にも期待したいですね。
