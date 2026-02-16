ドール（以下、Dole）は、「Dole スムージーボウル」シリーズの新商品「Doleスムージーボウル カカオフルーツボウル」が2月17日から順次、東京都の一部セブン−イレブン店舗において数量限定で販売される。

「Dole スムージーボウル」は、冷凍フルーツ3種とスムージーベースをカップに盛り付け、甘酸っぱいフルーツとクリスピーなグラノーラ、濃厚でなめらかなスムージーの組み合わせが手軽に楽しめる人気商品となっている。昨年3月に登場した「Dole スムージーボウル アサイーボウル」を皮切りに「Doleスムージーボウル」シリーズは新シリーズ発売のたび話題を呼び、昨年3月から12月末までの期間で、シリーズ累計販売個数約600万個を超えるなど、好評を得ている。

フルーツを手軽に楽しんでもらいたいという思いから「スムージーボウル」で新しいフルーツの喫食習慣を紹介してきたDoleから、バレンタインデーの時期にぴったりの、カカオの新しい楽しみ方を提案する新作が完成。さっぱりとした甘みと酸味が特徴のカカオフルーツ果汁を使用した「Doleスムージーボウル カカオフルーツボウル」が、セブン−イレブンの一部店舗に数量限定で登場する。

トッピングのバナナや「カカオフルーツボウル」のベースに使用しているバナナピューレは、これまでのスムージーボウルと同様にDoleの「もったいないバナナ」を使い、美味しさはそのままに、フードロス削減にも貢献している。フルーツの魅力を伝え、多くの人に手軽にフルーツを楽しむ習慣を提供したいと考えるDoleが、自信を持って届ける新商品を、ぜひ試してみてほしい考え。

Doleはフルーツで人々の様々な暮らしを笑顔にしていきたいという思いを込めて策定した「フルーツでスマイルを。」というブランドメッセージのもと、フルーツの魅力を届けて、人々に笑顔をもたらしていく。

［小売価格］497.88円（税込）

［発売日］2月17日（火）

ドール＝https://www.dole.co.jp