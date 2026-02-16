

「ギリシャヨーグルト パルテノ さくら＆ももソース入」

森永乳業は、「ギリシャヨーグルト パルテノ さくら＆ももソース入」を2月17日から期間限定で発売する。

「ギリシャヨーグルト パルテノ（以下、パルテノ）」は、ギリシャ伝統の“水切り製法”を踏襲し、こだわりのひと手間によって、丁寧に作った、日本初（Mintel GNPDを用いた同社調べ（2019年8月））のギリシャヨーグルト。2011年9月の発売以来、従来のヨーグルトにはなかった“濃厚でクリーミーなおいしさ”を提供することで、朝食だけでなく、夜や食後のデザートという食シーンも創造し、ギリシャヨーグルト市場を牽引してきた。

新商品の「ギリシャヨーグルト パルテノ さくら＆ももソース入」は、「パルテノ」ならではの濃厚でクリーミーなヨーグルトの下に、華やかなさくらの香りをアクセントとした、甘い桃のソースを敷いている。桜のスイーツを想起するような春らしい味わいを楽しめる1品となっている。また、プロテイン量も10gと豊富に含まれているため、食事の1品としてもデザートがわりにも手軽においしくプロテインを摂取できる。

期間限定の「ギリシャヨーグルト パルテノ さくら＆ももソース入」をぜひ試してみてほしい考え。

同社は、「サステナビリティ中長期計画2030」の「食とウェルビーイング」において「森永乳業グループの独自性を活かした価値をお届けすることで、3億人（世界中の人々の健康に貢献する商品の2021年度〜2030年度の対象商品の届け見込み人数、および同社提供の健康増進・食育活動への参加見込み人数をリーチ数（人数）として計算）の健康に貢献すること」を掲げ、健康課題に配慮した商品開発を進めている。

［小売価格］195円（税別）

［発売日］2月17日（火）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp