日本マクドナルドは、人気レギュラーメニューの「ダブルチーズバーガー」に、まろやかなホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えた、チーズ好きにはたまらない贅沢な味わいの一品「チーズチーズダブルチーズバーガー」（通称チーチーダブチ）を、2月18日から2週間限定で、全国のマクドナルド店舗で販売する。

「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、ジューシーな100％ビーフパティを2枚重ね、チェダーチーズを2枚サンドした「ダブルチーズバーガー」をベースに、ホワイトチェダーチーズを2枚加えることで、より濃厚でコク深い味わいに仕上げた一品となっている。香ばしく焼き上げたビーフパティの力強い旨みに、とろける2種類・計4枚のチーズが重なり合い、一口ごとに満足感のある味わいを楽しめる。チェダーのコクとホワイトチェダーのまろやかさが絶妙に調和し、ビーフの旨みを一層引き立てる、食べ応えのある仕上がりとなっている。

消費者から「チーチーダブチ」の愛称で親しまれ、好評を得ている同商品は、これまで期間限定で登場するたびに大きな反響を呼んできた。SNSなどでも「チーチーダブチまだかな？？」「早くチーチーダブチを出してください」といった“チーチーダブチを熱望”する声が多く寄せられており、そうした期待に応えるため、今回、期間限定で全国のマクドナルド店舗で販売する。ぜひこの機会に、ジューシーなビーフパティの旨みと、チェダーチーズとホワイトチェダーチーズ、2種類・計4枚のチーズがとろけ合う、「チーチーダブチ」ならではの濃厚で贅沢な味わいを、心ゆくまで楽しんでほしい考え。

［小売価格］

単品：500円〜

バリューセット：800円〜

（すべて税込）

［発売日］2月18日（水）

日本マクドナルド＝https://www.mcdonalds.co.jp